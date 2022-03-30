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«С минимальной наценкой». КГК раскрыл схему нерентабельных поставок мяса в Россию

30 марта 2022 16:44
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Новости Беларуси. Убыточный экспорт. Работники финансовой милиции совместно с Комитетом госконтроля Брестской области вскрыли схему нерентабельных поставок мяса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«С минимальной наценкой». КГК раскрыл схему нерентабельных поставок мяса в Россию-1

Два года «Пинский кооппром» продавал говядину и свинину в Смоленскую область по заниженным ценам.  

«С минимальной наценкой». КГК раскрыл схему нерентабельных поставок мяса в Россию-4

Участники нелегальной торговли долго были под прицелом контролеров – необходимо было установить всю цепочку поставок. Выяснилось, что крупный рогатый скот «Пинский кооппром» скупали у частников и сельхозпредприятий, проводили первичную разделку, а после продукция отгружалась необоснованным посредникам по 6,5 рубля за килограмм. Те производили обвалку и упаковку мяса. Далее продукцию возвращалась, но уже по другой цене – 9,5 рубля за килограмм. Предприятие продавало мясо смоленской фирме с надбавкой в несколько копеек. При этом другие мясокомбинаты Брестской области поставляли аналогичную продукцию по цене 12-13 рублей за килограмм.  

«С минимальной наценкой». КГК раскрыл схему нерентабельных поставок мяса в Россию-7

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля:  
Полученная уже готовая продукция в свою очередь предприятием экспортировалась в Смоленск в адрес субъекта хозяйствования, подконтрольного тем же посредникам. При этом руководители посредников фактически диктовали ту цену, по которой предприятие производило экспортируемую продукцию в адрес смоленской фирмы. Так, по их предложению «Пинский кооппром» продавал мясную продукцию с минимальной наценкой (порядка 1-5 копеек). Соответственно, полученная продукция по цене 9 рублей 50 копеек уже экспортировалась всего лишь по цене 9 рублей 51 копейка либо 9 рублей 55 копеек.  

«С минимальной наценкой». КГК раскрыл схему нерентабельных поставок мяса в Россию-10

Преступникам удалось реализовать продукцию на 9 миллионов рублей. В результате предприятие понесло колоссальные убытки. Речь о сумме в четверть миллиона. Директор и главный бухгалтер задержаны. В отношении их возбуждено уголовное дело. Не исключено, что по такой схеме мясо поставляют и в другие области России.  

# Комитет госконтроля # общество # Юрий Кардымон # Фотофакт

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