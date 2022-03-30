«С минимальной наценкой». КГК раскрыл схему нерентабельных поставок мяса в Россию

Новости Беларуси. Убыточный экспорт. Работники финансовой милиции совместно с Комитетом госконтроля Брестской области вскрыли схему нерентабельных поставок мяса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два года «Пинский кооппром» продавал говядину и свинину в Смоленскую область по заниженным ценам.

Участники нелегальной торговли долго были под прицелом контролеров – необходимо было установить всю цепочку поставок. Выяснилось, что крупный рогатый скот «Пинский кооппром» скупали у частников и сельхозпредприятий, проводили первичную разделку, а после продукция отгружалась необоснованным посредникам по 6,5 рубля за килограмм. Те производили обвалку и упаковку мяса. Далее продукцию возвращалась, но уже по другой цене – 9,5 рубля за килограмм. Предприятие продавало мясо смоленской фирме с надбавкой в несколько копеек. При этом другие мясокомбинаты Брестской области поставляли аналогичную продукцию по цене 12-13 рублей за килограмм.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля:

Полученная уже готовая продукция в свою очередь предприятием экспортировалась в Смоленск в адрес субъекта хозяйствования, подконтрольного тем же посредникам. При этом руководители посредников фактически диктовали ту цену, по которой предприятие производило экспортируемую продукцию в адрес смоленской фирмы. Так, по их предложению «Пинский кооппром» продавал мясную продукцию с минимальной наценкой (порядка 1-5 копеек). Соответственно, полученная продукция по цене 9 рублей 50 копеек уже экспортировалась всего лишь по цене 9 рублей 51 копейка либо 9 рублей 55 копеек.