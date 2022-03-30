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Игорь Сергеенко: «Те политики, которые вводили санкции в отношении Беларуси, не думали о своём народе»

30 марта 2022 17:33
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Новости Беларуси. «Беларуськалий» активно перестраивает логистические цепочки. Это связано с тем санкционным давлением, которое на страну оказывает Запад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко: «Те политики, которые вводили санкции в отношении Беларуси, не думали о своём народе»-1

Обстановку в калийной промышленности прокомментировал глава Администрации Президента. Игорь Сергеенко посетил 30 марта с рабочей поездкой Солигорский район, где принял участие в совещании местного исполкома. По его словам, ситуация в отрасли непростая, но не критичная. В условиях искусственно созданных проблем с транспортировкой продукции «Беларуськалия» через порты Балтии, в последнее время закрыто и украинское направление, приходится перестраивать логистику, диверсифицировать сбыт. В первую очередь работа сейчас ведется с партнерами из России и Китая.

Игорь Сергеенко: «Те политики, которые вводили санкции в отношении Беларуси, не думали о своём народе»-4

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Да, имеются определенные трудности. Но хотел бы отметить, что работает в этом плане не только руководство предприятия, но и правительство нашей страны. Принимаются меры, рассматриваются на заседании оперативного штаба, чтобы увеличить, переориентировать ту продукцию. Она необходима в других странах. Те политики, которые вводили санкции в отношении Беларуси, не думали о своем народе. Санкции бьют не только по тем, против кого вводятся, но и по тем, кто вводит. Это яркий пример – удобрения. Тем более накануне посевных работ.

Игорь Сергеенко: «Те политики, которые вводили санкции в отношении Беларуси, не думали о своём народе»-7

Помимо работы градообразующих предприятий, в условиях санкций в центре внимания главы Администрации Президента также реализация декрета № 1. Под особым контролем меры по укреплению общественной безопасности, дисциплины и предупреждение гибели людей от внешних факторов, в том числе на производстве.

# Санкции # общество # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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