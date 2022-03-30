Игорь Сергеенко: «Те политики, которые вводили санкции в отношении Беларуси, не думали о своём народе»

Новости Беларуси. «Беларуськалий» активно перестраивает логистические цепочки. Это связано с тем санкционным давлением, которое на страну оказывает Запад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обстановку в калийной промышленности прокомментировал глава Администрации Президента. Игорь Сергеенко посетил 30 марта с рабочей поездкой Солигорский район, где принял участие в совещании местного исполкома. По его словам, ситуация в отрасли непростая, но не критичная. В условиях искусственно созданных проблем с транспортировкой продукции «Беларуськалия» через порты Балтии, в последнее время закрыто и украинское направление, приходится перестраивать логистику, диверсифицировать сбыт. В первую очередь работа сейчас ведется с партнерами из России и Китая.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Да, имеются определенные трудности. Но хотел бы отметить, что работает в этом плане не только руководство предприятия, но и правительство нашей страны. Принимаются меры, рассматриваются на заседании оперативного штаба, чтобы увеличить, переориентировать ту продукцию. Она необходима в других странах. Те политики, которые вводили санкции в отношении Беларуси, не думали о своем народе. Санкции бьют не только по тем, против кого вводятся, но и по тем, кто вводит. Это яркий пример – удобрения. Тем более накануне посевных работ.