Григорий Азарёнок: «Неважно, что русская армия действует гуманно и победоносно. Главное – уметь красиво врать»

Корни и корнееды. Можно ли из обычного человека или даже целого народа слепить нечто чудовищное, поражающее злобой и жестокостью? Как видим, западные политтехнологи в этом преуспевают. Как защититься от расчеловечивания и защитить будущие поколения от колониального порабощения и войны – рассуждает Григорий Азаренок в программе Новости «24 часа» на СТВ. Авторская программа «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Мы долго думали, показывать ли страшные, жуткие, нечеловеческие кадры пыток, яростных убийств и издевательств, которые сейчас творят укроподобные с пленными. Решили, что не надо: мало ли у экрана окажется ребенок или беременная девушка. Последствия могут быть необратимыми. Но людям с крепкой психикой и здравым рассудком можно посмотреть. Найти в интернете не тяжело. Вы очень наглядно, живо поймете, от кого наш Президент спас всех белорусов. И очень рекомендую посмотреть на это всем чиновникам, особенно сомневающимся. Эти – со светлыми лицами – они бы не дубинкой били. Они бы нож в глаз вставляли и проворачивали бы. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте. Когда на это смотришь, не понимаешь, как это возможно. Да, мы читали про зверства нацистов, бандеровцев и полицаев. Но ведь XXI век же. Возможно. И очень просто. Есть целая закрытая наука с демоническим названием «Демотехника» – создание новых озверелых, сатанинских народов. Священник Александр Круглов отмечает: «Главным оружием будущих войн, по-видимому, уже скоро станет черная магия тайнознания». Уже слышу, как конспираторы начинают выть про «конспирологию». Все тайное становится явным, не визжите, бесы. Антонио Грамши верно заметил: «Революции происходят не по Марксу. Побеждает не передовой класс, а тот, кто добивается культурного доминирования». Как вы думаете, почему на авансцену укровранья сейчас вышел еретик и сектант Арестович? Густав Лебон о многом догадывался: «Кто владеет искусством производить впечатление на воображение толпы, тот и обладает искусством ею управлять». И неважно, что русская армия действует гуманно и победоносно. Главное – уметь красиво врать.

Как правильно обманывать? Кто может назвать принцип? Если ты сильный, покажи, что ты слабый. Если ты близко, покажи, что ты далеко. Если ты далеко, покажи, что близко. То есть надо делать обратное реальному положению вещей.

Григорий Азаренок:

Поистине «Ваш отец – диавол. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». А вы дети ее, змагары и бандеровцы. Вы не видите правды, вы подчиняетесь видосикам, а потому вы видиоты. Придя к власти, сатанисты культивировали в украинцах самое подлое и низменное – тупой, жестокий, хуторской, жлобский нацизм. «Понад усе, запануем и мы, ще не вмерла, на гиляку, хто не скачэ». И в таком наркотическом танце скатились они в самые глубины ада. От повешенного в рождественской елке на Майдане до обдубашенных боевыми психостимуляторами гиен «Азова», которые сейчас в подвалах насилуют и режут женщин и рисуют им на животах кровью свастики. А разве у нас начиналось не так? Разве Колесникова – не продукт, напичканный синтетическими депрессантами? Разве не шли они с образами смерти и не жгли чучела должностных лиц? Все псевдо – псевдожизнь, псевдолюбовь, псевдопобеды, псевдофлаг, псевдопрезидентша. И это неслучайно. Еще один глобалистский инструктор, а никакой не психолог Эрих Фромм учил западную элиту покорять народы: «Форма и содержание мыслей, идей, чувств и стремлений бывают индуцированы в мозг извне, причем это случается так часто, что мы склонны считать подобные псевдоакты правилом, а собственные мысли индивида – уже скорее исключением». Вы чувствуете, как эти светочи мысли вас презирают? Индивидуумы. Ваша самость должна стать исключением. Все в строй и вперед под флейту крысолова.