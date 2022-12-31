Кумиром является земляк Антон Смольский. Вот как в Копыле дети занимаются биатлоном

Тренировки на свежем воздухе и завораживающие пейзажи. В программе «Центральный регион» на СТВ узнали, что еще нужно, чтобы получить удовольствие и как следует подзарядиться? Зимние виды спорта набирают все большую популярность. Для тех, кто занимается профессионально, это ежедневный труд, где есть место закалке, выносливости и точности. Мы приехали в Копыль на родину серебряного призера Олимпийских игр Антона Смольского, чтобы посмотреть, как готовят юных чемпионов и узнать, чем отличаются лыжники от биатлонистов. Этим юным биатлонистам не страшны ни холод, ни ветер. На тренировки школьники выходят в любую погоду. Выработка скорости, занятия на стрельбище и огромное стремление к победе, эти дети уже с внутренним стержнем.

Татьяна Божко, воспитанница Копыльской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва:

Главные черты, которыми должен обладать биатлонист, должна быть целеустремленность. Он должен идти к поставленной цели. Необязательно важные соревнования, он должен идти для себя. В спорте я не так давно, чуть больше двух лет. Пока все получается. Я участвовала в «Снежном снайпере», я плохо выступила, но меня заметил тренер Анатолий Сенюк, первый тренер многих спортсменов, которые тренировались в нашей школе и вышли на мировой уровень. Он меня заинтересовал этим спортом, мне очень нравится заниматься. Из-за большого количества возвышенностей и крутых склонов Копыль называют маленькой Швейцарией, перепады тут до 50 метров. Здесь, в лесу на поляне, и проходят занятия будущих чемпионов. С детства ребята привыкают к подъемам, такие трассы не вызывают страха.

Татьяна Божко:

У нас очень много активных тренировок. Довольно часто, тренировки могут проходить каждый день недели, часто ходим в лес, нам сделали новую трассу зимой, как раз снег выпал, укатали недавно. Очень классно, горки, спуски всем нравятся. Так же на ФОКе недавно новую трассу проложили. Недавно проходила контрольная тренировка. Результатами все довольны. Тренировки длятся около двух часов. Когда ходим стрелять, может тренировка три часа длиться. Время быстро пролетает, весело. Копыльский район славится спортивными достижениями. Отсюда родом многие мировые чемпионы, призеры европейских первенств по биатлону, мастера спорта. Распознают талант здесь опытные тренеры. Зоркий глаз и тонкое чутье не подводят. Анатолий Сенюк уже на протяжении 37 лет занимается спортивной подготовкой школьников Копыльской СДЮШОР, до этого сам был лыжником и биатлонистом.

Анатолий Сенюк, тренер-преподаватель Копыльской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва:

Я с уроков много наблюдал детей, можно сказать, напрямую, тренеры очень радуются, когда сами дети приходят. Видишь, что ребенок приходит с какой-то целью. Часто мы детей видим на соревнованиях, на кроссе отбираем. Приезжаем, наблюдаем в сельских школах. Вот у меня девочка приехала, нашли меня в интернете, из Любани, переехала сюда жить, стала заниматься. Дарья Юркевич эту школу заканчивала, Дима Гурбан у меня по лыжным гонкам был в юниорской сборной, позже у меня появился самый титулованный Антон Смольский, моя гордость. Но мы еще должны и оздоравливать детей, про это как-то в последнее время стали немного забывать. Мне очень нравилось слово «массовость», надо, чтобы побольше детей занималось.

Кумиром среди местной детворы является земляк Антон Смольский. Здесь им гордятся и очень любят, хотят быть похожими на спортсмена, всегда ждут в гости.

Ангелина Валькович, корреспондент:

А это лыжи, на которых катался Антон Смольский. Именно они в 11 классе принесли победу чемпиону.

Антон Смольский дает мне мотивацию, чтобы я тоже хотел таким стать.

Мой кумир – Антон Смольский. Мы гордимся, что он родился здесь. Татьяна Синюк – еще одна ученица знаменитого тренера. Заниматься лыжным спортом девушка начала в 9 классе, тогда же решила свою профессиональную деятельность связать со спортивной сферой. Сейчас Татьяна Валерьевна тренер, преподаватель по биатлону.

Татьяна Синюк, тренер-преподаватель Копыльской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва:

Хочется, чтобы дети были здоровые в первую очередь. Физическое здоровье – это самое важное, в наше время полностью здорового ребенка практически невозможно отыскать. Есть небольшие отклонения, с которыми можно заниматься. Хотелось бы, чтобы детей все больше и больше приходило. Занимаемся мы обычно с группой начальной подготовки на стадионе. В выходные дни выходим на ФОЦ, катаемся на лыжероллерной трассе, а со старшими ребятами, когда снежный покров хороший, занимаемся в лесном массиве. У нас в спортивной школе нагрузки немного другие, полегче, когда мы потом передаем детей в училище олимпийского резерва в Плещеницы, у них там построение тренировочного процесса немного другое. У нас здесь все завязано на одной тренировке в день. В зависимости от групп (учебно-тренировочной или начальной) разное время и количество тренировочных дней. В училище совершенно другое. У них 2-3 тренировки, сборы, то есть у них именно физическая активность, работоспособность должна быть, чтобы они весь объем тренировочной нагрузки могли выполнить.

Для тренировок и состязаний по биатлону необходимы, лыжи, палки, винтовка и мишени. Передвигаться на лыжах в биатлоне допускается свободным стилем. Поэтому к лыжам не устанавливается слишком много требований. Их длина может быть любой, но при этом они не должны быть короче, чем рост спортсмена за минусом 4 сантиметра. Ширина лыж от 40 миллиметров. «Главное – заинтересовать ребенка». Где в Беларуси обучают лыжным гонкам – подробности здесь.