«Главное – заинтересовать ребёнка». Где в Беларуси обучают лыжным гонкам?

Тренировки на свежем воздухе и завораживающие пейзажи. В программе «Центральный регион» на СТВ узнали, что еще нужно, чтобы получить удовольствие и как следует подзарядиться? Зимние виды спорта набирают все большую популярность. Для тех, кто занимается профессионально, это ежедневный труд, где есть место закалке, выносливости и точности. Мы приехали в Копыль на родину серебряного призера Олимпийских игр Антона Смольского, чтобы посмотреть, как готовят юных чемпионов и узнать, чем отличаются лыжники от биатлонистов. Есть в Копыле еще одна детско-юношеская спортивная школа, здесь главный упор делают на лыжные гонки. Директор и тренер школы Дмитрий Булло. Занятия у Дмитрия Михайловича всегда проходят весело и увлекательно, весь тренировочный процесс напоминает игру. Самым главным в своей профессии тренер считает вызвать интерес у ребят, а также сформировать командный дух. Кумиром является земляк Антон Смольский. Вот как в Копыле дети занимаются биатлоном – подробности здесь.

Дмитрий Булло, директор ДЮСШ Копыльской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников АПК:

Самое главное тренеру – это заинтересовать ребенка. Если он заинтересован, или это лыжные гонки, или это футбол, или это гандбол, он будет заниматься. Тренер должен понять ребенка, заинтересовать, администрации спортивной школы надо ребенка мотивировать. Мотивировать хорошим спортивным инвентарем, спортивной одеждой, лыжными ботинками, хорошими лыжами. Сегодня на отделении лыжных гонок занимаются 44 учащихся. 34 человека занимаются здесь в гимназии, 10 человек в агрогородке Быстрица, это Быстрицкая средняя школа. Там тоже дети занимаются, в гимназии есть лыжероллерная трасса, круг для детей маленьких для групп начальной подготовки, которые мы только обучаем здесь. И потом на физкультурно-оздоровительном центре дети, которые немного здесь обучились, мы занимаемся там. Там трасса более сложная. Еще в этом году нам делали подарок, нам открыли новую лыжероллерную трассу в зоне отдыха, так мы называем это место, там есть биатлонное стрельбище, где занимаются биатлонисты. И лыжероллерная трасса, где тренируются и лыжники, и биатлонисты. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас появились пушки для изготовления искусственного снега. Основная задача нашей спортивной школы – это подготовка спортивного резерва. В этом году мы передали в Плещеницкое училище олимпийского резерва 3 человека, всего там занимается из нашей школы 6 воспитанников. В сборных и национальных командах по лыжным гонкам у нас 3 человека. Наши надежды тренируются, сейчас выступают. Мы надеемся, что в дальнейшем будут показывать хорошие спортивные результаты. Наша подрастающая смена тоже показывает хорошие спортивные результаты. У нас есть участники республиканских соревнований. Лыжные гонки – это вид спорта, который, с одной стороны, да, это зима, свежий воздух, это хорошо. С другой стороны, это вид спорта, который требует выносливости, очень большой целеустремленности. Не каждому ребенку, когда очень холодно, этот холод идет на пользу. Здесь очень высокие требования к организму.

Заниматься можно круглый год, зимой традиционно на лыжах, а когда снега нет – на лыжероллерах. Летом занятия проходят преимущественно на открытом воздухе, во время непогоды тренировки переносятся в спортзал.

Ангелина Валькович, корреспондент:

Тренируются лыжники не только на улице, но и в зале. Для развития силы мышц рук используется лыжный тренажер. Это отличный способ тренировки правильной техники. Многие ребята после окончания спортивной школы попадают в училище олимпийского резерва, некоторые затем поступают в вузы, делают успехи в спорте.