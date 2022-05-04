Что такое вертикальное озеленение? В ботаническом саду рассказали о новой методике

Новости Беларуси. Сирень, розы, рододендроны, уникальная оранжерея цитрусовых – одним словом, буйство красок, цветов и улыбок. Такой восторг у минчан и гостей города неизменно вызывает ботанический сад. Совсем недавно зеленый оазис в городских джунглях отметил солидный юбилей – 90 лет, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Активное озеленение больших городов продолжается. Но для этого есть совершенно иные подходы. Анна Сушкова, корреспондент:

Расскажите, что это за чудесная зеленая стена?

Елена Спиридович, заведующая лабораторией прикладной биохимии Центрального ботанического сада НАН Беларуси, кандидат биологических наук:

Эта зеленая стена называется вертикальное озеленение. Это относится к прикладным направлениям нашей лаборатории. Авторы вертикального озеленения сосредоточены во всем мире, потому что очень важно делать такие сооружения как внутри здания, так и вне здания. Здесь растение, плектрантус ароматнейший, оно характеризуется уникальными свойствами. Мы проводили эксперимент по оценке воздуха по 8 и более показателям, одним из которых было содержание формальдегида и других частиц, которые могут находиться в воздухе. Когда такая, даже небольшая, стена в 50 метрах квадратных, она дает большой эффект на очистку воздуха. Мы хотим, чтобы эти стены были большими и мы могли их транспортировать не в одно учреждение, а во многие. Для этого используются биотехнологические методы.