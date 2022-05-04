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Что такое вертикальное озеленение? В ботаническом саду рассказали о новой методике

04 мая 2022 19:57
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Новости Беларуси. Сирень, розы, рододендроны, уникальная оранжерея цитрусовых – одним словом, буйство красок, цветов и улыбок. Такой восторг у минчан и гостей города неизменно вызывает ботанический сад. Совсем недавно зеленый оазис в городских джунглях отметил солидный юбилей – 90 лет, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.  

Активное озеленение больших городов продолжается. Но для этого есть совершенно иные подходы.  

Анна Сушкова, корреспондент:  
Расскажите, что это за чудесная зеленая стена?  

Что такое вертикальное озеленение? В ботаническом саду рассказали о новой методике-1

Елена Спиридович, заведующая лабораторией прикладной биохимии Центрального ботанического сада НАН Беларуси, кандидат биологических наук:  
Эта зеленая стена называется вертикальное озеленение. Это относится к прикладным направлениям нашей лаборатории. Авторы вертикального озеленения сосредоточены во всем мире, потому что очень важно делать такие сооружения как внутри здания, так и вне здания. Здесь растение, плектрантус ароматнейший, оно характеризуется уникальными свойствами. Мы проводили эксперимент по оценке воздуха по 8 и более показателям, одним из которых было содержание формальдегида и других частиц, которые могут находиться в воздухе. Когда такая, даже небольшая, стена в 50 метрах квадратных, она дает большой эффект на очистку воздуха. Мы хотим, чтобы эти стены были большими и мы могли их транспортировать не в одно учреждение, а во многие. Для этого используются биотехнологические методы.  

Что такое вертикальное озеленение? В ботаническом саду рассказали о новой методике-4

Мы накладываем их на все биоразнообразие растений. Сегодня в коллекции Центрального ботанического сада – более 15 тысяч различных таксонов. На этой стене мы смотрим, какие растения более подходят к такому направлению. Мы сегодня делаем акцент не только на цветочные растения, но и на такие, как земляника. Можно говорить о разной конфигурации и о разных видах растений. То есть на вертикальном озеленении можно выращивать и фрукты, и овощи, и зелень, которую можно использовать постоянно, круглый год.  

Вот такие чудеса на 350 гектарах, которыми вы можете полюбоваться, а лучшие из идей по озеленению взять себе на заметку.  

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# Растения и цветы # общество # Анна Сушкова # Елена Спиридович # Фотофакт

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