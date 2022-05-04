Кофе, цитрусовые и бананы. Посмотрите, какая экзотика растет в минском ботаническом саду

Новости Беларуси. Сирень, розы, рододендроны, уникальная оранжерея цитрусовых – одним словом, буйство красок, цветов и улыбок. Такой восторг у минчан и гостей города неизменно вызывает ботанический сад. Совсем недавно зеленый оазис в городских джунглях отметил солидный юбилей – 90 лет, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Сегодня пальмарий и лимонарий в буквальном смысле процветают. Закрытые оранжереи могут похвастаться почти сотней сортов цитрусовых. Круглый год здесь можно увидеть висящие на ветках лимоны, апельсины, мандарины и грейпфруты.

Анна Шутова, заведующая лабораторией оранжерейных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси. Кандидат биологических наук:

Здесь вы можете увидеть плодоносящий экземпляр аравийского кофе, это, по сути, всем известная арабика, самый распространенный кофе. Вот так он выглядит, пока растет на дереве. А также здесь очень красивые цитрусовые растения. Это каламондин, причем его вариегатная форма, каждый его листик имеет желтую окраску по краю, и сами плоды, пока они не созрели, тоже имеют полосатую, очень красивую, привлекательную форму. Его плоды, кстати, съедобны. Его можно использовать в джемах, для цукатов, других целей. И не только в пищевых, но и украсить им свой дом, потому что они неплохо растут в условиях наших квартир.