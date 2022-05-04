Головченко провёл урок памяти для учащихся минской гимназии: «В ком-то из этих мальчишек увидел себя»

Новости Беларуси. О важности сохранения исторической правды 4 мая говорили в 43-й гимназии Минска. Урок памяти для учащихся провел премьер-министр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко предложил сразу перейти к живому общению, чтобы у каждого была возможность поделиться своими мыслями. Вспоминали о подвиге воинов, роли партизанского движения в годы Великой Отечественной и вкладе народных мстителей в Победу над фашизмом. Отдельной темой стал геноцид белорусского народа. Сегодня мы по-другому открываем это понятие. Расследование уголовного дела Генпрокуратурой вскрывает новые факты жестокого отношения к мирным жителям карателей.

Школьники также поинтересовались у премьер-министра историей его семьи, связанной с военными событиями. У Романа Головченко оба деда были участниками Великой Отечественной. Память живет и передается из поколения в поколение.