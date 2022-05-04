Головченко провёл урок памяти для учащихся минской гимназии: «В ком-то из этих мальчишек увидел себя»

Новости Беларуси. О важности сохранения исторической правды 4 мая говорили в 43-й гимназии Минска. Урок памяти для учащихся провел премьер-министр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О важности сохранения исторической правды 4 мая говорили в 43-й гимназии Минска. Урок памяти для учащихся провел премьер-министр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Роман Головченко предложил сразу перейти к живому общению, чтобы у каждого была возможность поделиться своими мыслями. Вспоминали о подвиге воинов, роли партизанского движения в годы Великой Отечественной и вкладе народных мстителей в Победу над фашизмом. Отдельной темой стал геноцид белорусского народа. Сегодня мы по-другому открываем это понятие. Расследование уголовного дела Генпрокуратурой вскрывает новые факты жестокого отношения к мирным жителям карателей.
Школьники также поинтересовались у премьер-министра историей его семьи, связанной с военными событиями. У Романа Головченко оба деда были участниками Великой Отечественной. Память живет и передается из поколения в поколение.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
В ком-то из этих мальчишек увидел себя какое-то время назад. Очень импонирует стремление ребят, девушек погрузиться глубже в историю родной земли, разобраться в том, что происходило в те далекие годы, как это влияет на то, что происходит сейчас в нашей стране. Ну и хочу сказать, что достойная смена растет.
В этой гимназии создан и свой музей, посвященный трагическим событиям Великой Отечественной. Особое внимание учащиеся уделяют встречам с ветеранами. К сожалению, годы идут, уходит живая память. Сегодня в Беларуси в живых остались 2 132 ветерана.
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