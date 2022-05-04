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Одно из самых массовых захоронений Беларуси. Очевидец про трагедию в Стасино

04 мая 2022 19:54
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Новости Беларуси. В эти дни на тропах к мемориалам по всей стране остаются тысячи следов благодарных потомков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из самых жутких и массовых захоронений мирных жителей Беларуси – 12,5 тысячи жертв в урочище Стасино. Митинг-реквием на месте трагедии собрал больше 2 000 неравнодушных сердец. Памятные мероприятия прошли 4 мая и в Минске.  

Одно из самых массовых захоронений Беларуси. Очевидец про трагедию в Стасино-1

Выстрелы разрезают тишину Стасинского леса, который стал живым памятником для 12,5 тысячи мирных жителей Столинского района. Из них 8 000 евреев, более 4 000 белорусов. А 3 500 – дети. Юные сердца. В 1942 году фашисты выбрали для жуткой расправы котлован недостроенного военного аэродрома.  

Одно из самых массовых захоронений Беларуси. Очевидец про трагедию в Стасино-4

Земля над могилой продолжала «дышать» еще несколько дней. Павел Добринец – очевидец тех страшных событий. Сперва был партизаном, а затем примкнул к рядам Красной армии. Ему было 18, когда людей вели на расстрел.  

Одно из самых массовых захоронений Беларуси. Очевидец про трагедию в Стасино-7

Павел Добринец, ветеран Великой Отечественной войны:  
Я сидел дома, через окно смотрел. Потому что с улицы всех жителей... Скомандовали, чтобы находились в помещении и не выходили на улицу. Они вели по улице. Вечная слава погибшим, а молодежи хочется сказать – пусть помнят, какой ценой досталась нам Победа.  

«Хочется, чтобы эта память оставалась». 4 мая стартовала акция «Беларусь помнит».  

# Великая Отечественная война # общество # Кристина Протосовицкая # Павел Добринец # Фотофакт

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