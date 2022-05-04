Одно из самых массовых захоронений Беларуси. Очевидец про трагедию в Стасино

Новости Беларуси. В эти дни на тропах к мемориалам по всей стране остаются тысячи следов благодарных потомков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из самых жутких и массовых захоронений мирных жителей Беларуси – 12,5 тысячи жертв в урочище Стасино. Митинг-реквием на месте трагедии собрал больше 2 000 неравнодушных сердец. Памятные мероприятия прошли 4 мая и в Минске.

Выстрелы разрезают тишину Стасинского леса, который стал живым памятником для 12,5 тысячи мирных жителей Столинского района. Из них 8 000 евреев, более 4 000 белорусов. А 3 500 – дети. Юные сердца. В 1942 году фашисты выбрали для жуткой расправы котлован недостроенного военного аэродрома.

Земля над могилой продолжала «дышать» еще несколько дней. Павел Добринец – очевидец тех страшных событий. Сперва был партизаном, а затем примкнул к рядам Красной армии. Ему было 18, когда людей вели на расстрел.