Ветеран ВОВ: «Восстановили народное хозяйство и вручили вам, молодёжи. Совершенствуйте»

Новости Беларуси. В эти дни на тропах к мемориалам по всей стране остаются тысячи следов благодарных потомков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из самых жутких и массовых захоронений мирных жителей Беларуси – 12,5 тысячи жертв в урочище Стасино. Митинг-реквием на месте трагедии собрал больше 2 000 неравнодушных сердец. Памятные мероприятия прошли 4 мая и в Минске. Кристина Протосовицкая о смыслах, которые не имеют срока давности.

Легендарный Т-34 в Минске. Ранним утром 3 июля 1944-го экипаж младшего лейтенанта Фроликова на этой боевой машине первым ворвался в белорусскую столицу. С тех пор это своеобразный символ освобождения. Море цветов в акцию «Беларусь помнит» ветеранам Великой Отечественной. Как благодарность за наше мирное настоящее.

Василий Шишов, ветеран Великой Отечественной войны:

Восстановили страну, не снимая гимнастерок. Восстановили народное хозяйство и вручили вам, молодежи. Совершенствуйте. Улучшайте экономику, будете жить хорошо.