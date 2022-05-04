Ветеран ВОВ: «Восстановили народное хозяйство и вручили вам, молодёжи. Совершенствуйте»
Новости Беларуси. В эти дни на тропах к мемориалам по всей стране остаются тысячи следов благодарных потомков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одно из самых жутких и массовых захоронений мирных жителей Беларуси – 12,5 тысячи жертв в урочище Стасино. Митинг-реквием на месте трагедии собрал больше 2 000 неравнодушных сердец. Памятные мероприятия прошли 4 мая и в Минске.
Кристина Протосовицкая о смыслах, которые не имеют срока давности.
Легендарный Т-34 в Минске. Ранним утром 3 июля 1944-го экипаж младшего лейтенанта Фроликова на этой боевой машине первым ворвался в белорусскую столицу. С тех пор это своеобразный символ освобождения. Море цветов в акцию «Беларусь помнит» ветеранам Великой Отечественной. Как благодарность за наше мирное настоящее.
Василий Шишов, ветеран Великой Отечественной войны:
Восстановили страну, не снимая гимнастерок. Восстановили народное хозяйство и вручили вам, молодежи. Совершенствуйте. Улучшайте экономику, будете жить хорошо.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Незаживающие раны на теле Беларуси. На карте их множество. Мы помним, пока не просто вспоминаем день ото дня, а помним каждый день. Ведь жертвам – а это дети, старики и женщины, мужчины – им бессмертие. А карателям и предавшим память – презрение. По-другому и иначе быть не может.
«Хочется, чтобы эта память оставалась». 4 мая стартовала акция «Беларусь помнит».