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Что такое катаракта и чем она опасна? История мальчика с врождённой патологией

03 мая 2024 18:56
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Врожденная катаракта – это частичное или полное помутнение хрусталика глаза, развивающееся внутриутробно. Проявляется с момента рождения ребенка по-разному: от едва заметного белесоватого пятна до полностью пораженного хрусталика. Причиной могут стать нарушение обменных процессов ребенка, хромосомные патологии, недоношенность. В 36-ти процентах случаев врожденная катаракта возникает в результате перенесенных внутриутробных инфекций, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Впрочем, у сына Алены причину заболевания точно не выявили, есть только предположения.

Что такое катаракта и чем она опасна? История мальчика с врождённой патологией-1

Алена Петручук, мама незрячего ребенка:
У меня есть мое такое предположение. Я во время беременности ездила в Турцию. Возможно, как вариант, это была какая-то инфекция, которой здесь у нас нет. Это я думаю, потому что других патологий нет.

Что такое катаракта и чем она опасна? История мальчика с врождённой патологией-4

Семья сделала все возможное для сохранения зрения ребенка – несколько операций, постоянное наблюдение, меры социальной адаптации. Увы. Прогнозируемая и ожидаемая отслойка сетчатки все-таки произошла, и лишила паренька даже того маленького процента зрения, который был изначально. Это, пожалуй, самое грозное осложнение, причем не только офтальмологических заболеваний.

Что такое катаракта и чем она опасна? История мальчика с врождённой патологией-7

Сергей Поляченков, офтальмохирург высшей категории:
Самый большой бич сейчас – это патология сетчатки центрального отдела. Макулярный разрыв эпиретинальной мембраны, заболевания, связанные с сахарным диабетом, связанные с гипертонической болезнью, которые могут привести к очень массивному кровоизлиянию внутрь глаза, в сетчатку, требуют лечения, профилактики и часто хирургического лечения. Но слава Богу, что в этих случаях мы можем часто помочь.

Что такое катаракта и чем она опасна? История мальчика с врождённой патологией-10

В случае Павла Петрачука отслойка сетчатки стала роковым осложнением.

Что такое катаракта и чем она опасна? История мальчика с врождённой патологией-13

Алена Петручук:
После отслойки сетчатки, как правило, даже если проходит очень удачно операция, то зрение уже все равно немножечко будет не то. А если у нас было зрение 0.04, это не 0.4, это 0.04, уже тут даже я понимала, что… Несмотря на это мы пробовали, делали операцию уже в Питере, но…

Что такое катаракта и чем она опасна? История мальчика с врождённой патологией-16

Впрочем, для Павла зрение – это уже особая категория, непривычная и непонятная зрячим.

Что такое катаракта и чем она опасна? История мальчика с врождённой патологией-19

Павел Петручук, незрячий блогер:
Свет я ощущаю. Я как бы могу сказать, что я, грубо говоря, вижу свет. Они говорят, что там 0, да? Хотя вот, например, я же помню, как я раньше видел свет, то же солнце. То есть, скорее, я больше ощущаю вот этой частью, даже может больше не глазом, то есть для меня понятие такое, как глаз или еще что-то... Я получаю информацию вообще всем телом. У меня все тело как один сплошной глаз. То есть я со спины могу почувствовать, что со спины кто-то ко мне подкрадывается, мне говорят: «А как ты видишь, у тебя что, глаза на затылке?»

Я могу приготовить те же самые пельмени, макароны, гречку. Я, если надо, и подмести могу, и помыть пол могу, и помыть стол могу, и чай себе сделать, и кофе, все что угодно. Помыть все тщательно. Двери, замки поменять, то есть все это умею.

Что такое катаракта и чем она опасна? История мальчика с врождённой патологией-22

Павел Петручук:
Я гитарист, играю на гитаре. Закончил музыкальную школу по гитаре. Я занимался, вел канал.

Что такое катаракта и чем она опасна? История мальчика с врождённой патологией-25

Алена Петручук:
Память феноменальная. Он уже сейчас знает итальянский очень хорошо. То есть потом уже учил с педагогами, сертификат даже есть. Целеустремленный, умный, проницательный.

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# Здоровье # общество

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