Весят всего 8 граммов! Подобрали самые интересные факты о глазах

Свойства глаза потрясают! Он имеет совершенное строение, обеспечивая нам трехмерное цветное зрение с высокой визуальной резкостью. Диаметр наших глаз составляет около двух с половиной сантиметров, они весят около 8 граммов, и всегда останутся такого же размера, что и при рождении, в отличие от ушей и носа, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

А вот еще любопытная информация: глазные мышцы работают в несколько раз больше, чем все остальные в человеческом теле, и используют около 65 % ресурсов мозга.