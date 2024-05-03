Весят всего 8 граммов! Подобрали самые интересные факты о глазах

Свойства глаза потрясают! Он имеет совершенное строение, обеспечивая нам трехмерное цветное зрение с высокой визуальной резкостью. Диаметр наших глаз составляет около двух с половиной сантиметров, они весят около 8 граммов, и всегда останутся такого же размера, что и при рождении, в отличие от ушей и носа, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
А вот еще любопытная информация: глазные мышцы работают в несколько раз больше, чем все остальные в человеческом теле, и используют около 65 % ресурсов мозга.
Глаза обрабатывают около 36 тысяч частиц информации каждый час. А за всю жизнь мы видим в среднем около 24 миллионов разных изображений! Вот только такое счастье дано далеко не всем: сегодня почти два с половиной миллиарда жителей Земли имеют те или иные нарушения зрения, около 39 миллионов полностью его лишены. У 19 миллионов детей есть заболевания глаз, у четверти из них – врожденные.
Читайте также:
Талантливые люди с плохим зрением. От создателя рельефно-точечного шрифта до известных исполнителей
Белоруска сделала лазерную коррекцию и ничуть не жалеет. История Анны Куртасовой
Все люди изначально были кареглазыми. Как появились другие окраски глаз?