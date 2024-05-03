Прямой эфир

Весят всего 8 граммов! Подобрали самые интересные факты о глазах

03 мая 2024 18:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Свойства глаза потрясают! Он имеет совершенное строение, обеспечивая нам трехмерное цветное зрение с высокой визуальной резкостью. Диаметр наших глаз составляет около двух с половиной сантиметров, они весят около 8 граммов, и всегда останутся такого же размера, что и при рождении, в отличие от ушей и носа, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

А вот еще любопытная информация: глазные мышцы работают в несколько раз больше, чем все остальные в человеческом теле, и используют около 65 % ресурсов мозга.

Весят всего 8 граммов! Подобрали самые интересные факты о глазах-1

Глаза обрабатывают около 36 тысяч частиц информации каждый час. А за всю жизнь мы видим в среднем около 24 миллионов разных изображений! Вот только такое счастье дано далеко не всем: сегодня почти два с половиной миллиарда жителей Земли имеют те или иные нарушения зрения, около 39 миллионов полностью его лишены. У 19 миллионов детей есть заболевания глаз, у четверти из них – врожденные.

Читайте также:

Талантливые люди с плохим зрением. От создателя рельефно-точечного шрифта до известных исполнителей

Белоруска сделала лазерную коррекцию и ничуть не жалеет. История Анны Куртасовой

Все люди изначально были кареглазыми. Как появились другие окраски глаз?

# Здоровье # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Депутат Мингорсовета о будущих медиках: «Целевой набор абитуриентов 2023 года выполнен в полном объёме»
03 мая 2024 17:45

Депутат Мингорсовета о будущих медиках: «Целевой набор абитуриентов 2023 года выполнен в полном объёме»

День для диспансеризации. Рассказываем, чем помогает данная мера
03 мая 2024 17:43

День для диспансеризации. Рассказываем, чем помогает данная мера

Возродила ансамбль танца «Юность». Пообщались с почётным гражданином Бобруйска
03 мая 2024 17:40

Возродила ансамбль танца «Юность». Пообщались с почётным гражданином Бобруйска

Столбцовский район – победитель проекта «Здоровые города и посёлки». Всего участвовали 93 населённых пункта
03 мая 2024 17:39

Столбцовский район – победитель проекта «Здоровые города и посёлки». Всего участвовали 93 населённых пункта

Православные в ожидании Пасхи. В Страстную пятницу верующие вспоминают страдания и смерть Иисуса
03 мая 2024 17:39

Православные в ожидании Пасхи. В Страстную пятницу верующие вспоминают страдания и смерть Иисуса

Раннее выявление серьёзных заболеваний. Насколько успешно работают белорусские диагносты?
03 мая 2024 17:38

Раннее выявление серьёзных заболеваний. Насколько успешно работают белорусские диагносты?

В Минске появится новая инфекционная больница. Вот в чём будет её фишка
03 мая 2024 17:35

В Минске появится новая инфекционная больница. Вот в чём будет её фишка

Ветерану Софье Стасевич скоро 99 лет. Вот как её поздравляют в Березино накануне Дня Победы
03 мая 2024 17:31

Ветерану Софье Стасевич скоро 99 лет. Вот как её поздравляют в Березино накануне Дня Победы

Война забрала у него всех! Какое напутствие дал ветеран Великой Отечественной войны?
03 мая 2024 17:30

Война забрала у него всех! Какое напутствие дал ветеран Великой Отечественной войны?

Белорусская милиция будет патрулировать зоны отдыха с помощью беспилотников
03 мая 2024 17:25

Белорусская милиция будет патрулировать зоны отдыха с помощью беспилотников

Лучших работников СМИ наградили в Минске, среди них и сотрудники СТВ
03 мая 2024 17:25

Лучших работников СМИ наградили в Минске, среди них и сотрудники СТВ

Лукашенко о внезапной проверке боеготовности: у меня одна настороженность – чтобы это было честно
03 мая 2024 17:15

Лукашенко о внезапной проверке боеготовности: у меня одна настороженность – чтобы это было честно