Министр иностранных дел Беларуси посетит с рабочим визитом Индонезию

Обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсуждение двустороннего взаимодействия и укрепления сотрудничества по всем направлениям. Беларусь и Индонезия ищут новые точки взаимного роста. Глава внешнеполитического ведомства совершит рабочий визит в эту страну, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе – переговоры на различных уровнях, встречи с представителями госорганов, а также деловых кругов. Что касается перечня тем – он широчайший: от развития политического диалога до активизации торгово-экономического сотрудничества. Речь также пойдет о реализации совместных проектов в промышленной, сельскохозяйственной, научно-технической, образовательной и гуманитарной сферах. Особое внимание уделят укреплению сотрудничества в АПК с акцентом на продвижение белорусской техники и обмен технологиями.