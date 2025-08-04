Прямой эфир

Министр иностранных дел Беларуси посетит с рабочим визитом Индонезию

04 августа 2025 07:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсуждение двустороннего взаимодействия и укрепления сотрудничества по всем направлениям. Беларусь и Индонезия ищут новые точки взаимного роста. Глава внешнеполитического ведомства совершит рабочий визит в эту страну, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр иностранных дел Беларуси посетит с рабочим визитом Индонезию-2

В программе – переговоры на различных уровнях, встречи с представителями госорганов, а также деловых кругов. Что касается перечня тем – он широчайший: от развития политического диалога до активизации торгово-экономического сотрудничества. Речь также пойдет о реализации совместных проектов в промышленной, сельскохозяйственной, научно-технической, образовательной и гуманитарной сферах. Особое внимание уделят укреплению сотрудничества в АПК с акцентом на продвижение белорусской техники и обмен технологиями.

# Министерство иностранных дел РБ # Макcим Рыженков # Беларусь-Индонезия # Международное сотрудничество

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске продолжается серия концертов в Александровском сквере
04 августа 2025 07:16

В Минске продолжается серия концертов в Александровском сквере

Почтовый конверт к 80-летию отряда пограничного контроля «Минск» выпустили в обращение
04 августа 2025 07:14

Почтовый конверт к 80-летию отряда пограничного контроля «Минск» выпустили в обращение

Комаровский рынок готовится к масштабной реконструкции
04 августа 2025 06:54

Комаровский рынок готовится к масштабной реконструкции