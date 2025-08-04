В США растёт безработица из-за экономического спада

Американцы столкнулись с последствиями экономического спада. Как сообщили в Министерстве труда США, найти вакансию для них становится все труднее, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень безработицы превысил 4 % и, по прогнозам, продолжит расти. По данным ведомства в июле создано всего 73 тысячи рабочих мест, что намного ниже ожиданий специалистов министерства. Как отметили эксперты, сложная ситуация возникла из-за тарифной политики администрации Белого дома. Предприятия стали нести убытки, а экономическая неопределенность заставляет их сокращать расходы и количество рабочих мест. Эксперты предупреждают, что положение дел на рынке труда США стремительно ухудшается.