Какие травяные сборы применяются для лечения глазных заболеваний? Узнали у провизора

Ольга Спиридонова, травница, провизор:

Основным топливом для нашего хорошего зрения, для наших глаз, является витамин А, каротиноиды. Это витамин жирорастворимый. Большинство трав мы завариваем на воде, поэтому надо понимать, что, например, такие продукты, как черника, морковь, облепиховое масло, облепиха, травосодержащие провитамины А, например: зверобой, морковь, календула, которые можно настоять на масле и получить масло, обогащенное витамином А. Да, это будут конкретные травы, которые поставляют кирпичики здоровья для наших глаз, но чтобы доставить эти кирпичики непосредственно к проблемному органу, к глазам, необходимо еще и пить сосудистые травы, которые улучшают кровоснабжение головы, кровоснабжение глаза. Это может быть и гинкго билоба, лимонник, это может быть и барвинок. Если все это совмещать с питанием, если все это совмещать с гимнастикой для глаз, с массажем, беречь глаза от излишнего перенапряжения, то да, эффект достаточно мощный получается.

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