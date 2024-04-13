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Как воспитывают особенных детей? Рассказала замдиректора специальной школы

13 апреля 2024 13:47
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Чужих детей не бывает. Этого принципа придерживаются и в специальной школе-интернате № 10 города Минска. Там воспитываются особенные дети, поэтому и подход к ним особенный. В студии «Нового утра» на РТР-Беларусь заместитель директора по воспитательной работе специальной школы-интерната № 10 Елена Анатольевна Жданович и учащийся данного учреждения образования Маргарита Трус.

Алеся Алехнович, ведущая:
Елена, расскажите, пожалуйста, о школе, о том, сколько учеников у вас там, какие интересные программы, направления.

Как воспитывают особенных детей? Рассказала замдиректора специальной школы-1

Елена Жданович, заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Специальная школа-интернат № 10»:
Специальная школа-интернат – это учреждение образования, которое реализует программу специального образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью. В нашем учреждении функционируют два деления. Это первое отделение для детей с легкой степенью интеллектуальной недостаточности. И второе отделение для детей с умеренной интеллектуальной недостаточностью. На данный момент в учреждении функционирует 34 класса, в которых обучаются 295 учащихся.

Александр Стасевич:
Елена, а по какой программе обучаются дети? Отличается ли программа для детей с ограниченными возможностями и детей обычных средних школ?

Как воспитывают особенных детей? Рассказала замдиректора специальной школы-4

Елена Жданович:
Как я уже сказала, дети обучаются по специальной программе, которая адаптирована под данную категорию детей, для детей с интеллектуальной недостаточностью. Для сравнения, в нашем учреждении нет таких предметов, как физика, химия, иностранный язык, но есть такие предметы, как социально-бытовая ориентировка или элементы компьютерной грамоты. Во втором отделении предметы называются иначе. Элементы арифметики, грамоты и развития речи, ориентировка в окружающем и так далее.

Подробнее в видео.

# Образование в Беларуси # общество # Елена Жданович # Алеся Алехнович

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