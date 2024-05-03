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Каждый 12-й мужчина – дальтоник. Почему появляется эта особенность зрения?

03 мая 2024 18:45
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Дальтонизм – это наследственная, реже приобретенная, особенность зрения, которая выражается в неспособности видеть или различать все или некоторые цвета. Названа она в честь Джона Дальтона, который впервые описал один из видов цветовой слепоты на основании собственных ощущений в 1794 году. К слову, каждый 12-й представитель мужского пола – дальтоник, в силу особенностей мужского кариотипа, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Причем нередко люди лишь случайно узнают, что у них «не такое» зрение.

Каждый 12-й мужчина – дальтоник. Почему появляется эта особенность зрения?-1

Светлана Пашкевич, заведующий лабораторией нейрофизиологии Института физиологии НАН Беларуси:
Очень неприятное, с чем может столкнуться человек, не взирая на то, что ему кажется воспринимает мир абсолютно нормально. С тем, что при предъявлении таблиц, вы может быть слышали, есть такие таблицы Рабкина. Он не говорит те цифры, фигуры и так далее, поскольку оказывается, что он не видит определенный спектр цвета. И такое может достаточно, какое-то время, быть спрятано, пока не проведется такая диагностика.

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# Здоровье # общество

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