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Все люди изначально были кареглазыми. Как появились другие цвета глаз?

03 мая 2024 18:40
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Глаза как орган зрения начали развиваться около 550 миллионов лет назад. Самым простым глазом были частицы белков фоторецепторов у одноклеточных животных. Интересно, что изначально все люди были кареглазыми, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Все люди изначально были кареглазыми. Как появились другие цвета глаз?-1

А около 10 тысяч лет назад у человека, жившего в области Черного моря, возникла генетическая мутация, которая и привела к появлению голубых глаз. Впрочем, даже у кареглазых глубоко внутри радужка на самом деле голубая, а в зависимости от толщины пигмента сверху и интенсивности его окраски глаз может иметь различные оттенки.

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# Здоровье # общество

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