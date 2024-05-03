Сделала лазерную коррекцию и ничуть не жалеет. Белоруска поделилась историей восстановления зрения

Анна Куртасова – журналист. Работа эта связана с постоянным поиском информации, прежде всего с помощью компьютера, и нередко в режиме 24/7. Плюс – рвется там, где тонко, а проблемы со зрением начались у Анны еще в детстве, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Анна Куртасова, корреспондент телевидения:

Как только я пошла в школу, то есть с первого класса, зрение стало падать. Становилось 0.9, 0.8, 0.7. С каждым годом, когда я делала медицинскую справку к школе, офтальмологи мне отмечали, что минус 2, потом минус 3, минус 4. И конечно, все школьное время я носила очки.