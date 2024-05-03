Сделала лазерную коррекцию и ничуть не жалеет. Белоруска поделилась историей восстановления зрения
Анна Куртасова – журналист. Работа эта связана с постоянным поиском информации, прежде всего с помощью компьютера, и нередко в режиме 24/7. Плюс – рвется там, где тонко, а проблемы со зрением начались у Анны еще в детстве, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Анна Куртасова, корреспондент телевидения:
Как только я пошла в школу, то есть с первого класса, зрение стало падать. Становилось 0.9, 0.8, 0.7. С каждым годом, когда я делала медицинскую справку к школе, офтальмологи мне отмечали, что минус 2, потом минус 3, минус 4. И конечно, все школьное время я носила очки.
Анна Куртасова:
К 11 классу, понятно, что там выпускной, хочется быть красивой, все хорошо видеть без очков, поэтому я тогда приняла решение: попробовать носить линзы. У офтальмолога я прошла консультацию. Мне сказали, что можно носить линзы, с 11 класса я стала носить линзы. Давали какие-то мне рекомендации, что ночью снимать линзы или не так часто их носить, закапывать иногда глазки, если сухость какая-то ощущается в глазах. Какого-то такого дискомфорта у меня не было. Единственное, что было некомфортно, когда, например, едешь в какую-то поездку и, понятное дело, что ты линзу снять не можешь, тебе приходиться терпеть какие-то неудобства. И, например, что ходить в бассейн тоже надо аккуратно, чтобы большое количество воды не попало в глаза.
Лазерная коррекция. Эту операцию Анне на 25-летие подарила мама, она оплатила процедуру в одном из центров восстановления зрения.
Анна Куртасова:
Конечно, разница после лазерной коррекции есть. С одной стороны, я понимаю, что я вижу своими глазами, но с другой стороны, ощущения как будто я просто в линзах. Но без них. Зато теперь мне не надо тратить утром время на то, чтобы надеть линзы, их снять, промывать, тратить деньги. Я довольна, рада, что согласилась, что не побоялась, потому что качество жизни мое улучшилось и настроение.
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