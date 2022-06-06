Беларусь посетила делегация Свердловской области. О чём договорились с уральскими партнёрами?

Новости Беларуси. Свердловская область наращивает сотрудничество с Беларусью. В центре внимания – лесное хозяйство. 6 июня состоялся первый визит уральских партнеров в ведомство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоит отметить, что большую часть территории Свердловской области – 82 % – занимают леса. Поэтому в свою очередь белорусским специалистам интересен опыт добычи древесины в труднодоступных регионах. Один из пунктов визита – центр повышения квалификации работников лесного хозяйства.

Российские гости приехали обменяться опытом. Охрана лесных хозяйств с помощью фотоловушек, строительство лесохозяйственных дорог, цифровизация лесов, эффективность белорусской техники – эти и многие другие вопросы интересовали наших партнеров в ходе встречи.

Александр Журавский, директор Центра повышения квалификации работников лесного хозяйства Беларуси: Мы развиваем международное сотрудничество. Очень активно с 2016 года работаем с Российской Федерацией. Через Центр повышения квалификации прошли более 100 руководителей из 27 регионов Российской Федерации. Сейчас формируются две группы руководителей из Российской Федерации (из регионов) для повышения квалификации здесь, на базе Центра. Мы расскажем полностью про лесную отрасль, ее развитие, про лесовосстановление, лесоразведение, наши цеха, то есть весь комплекс лесного хозяйства Республики Беларусь.

Алексей Кузнецов, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области России:

Мы сегодня присутствуем в Центре повышения квалификации работников лесного хозяйства Республики Беларусь. Для меня очень интересны и подача, и организация обучения здесь, поэтому, я думаю, что мы в ближайшее время вернемся сюда, вернемся к разговору о повышении квалификации наших сотрудников на базе данного предприятия.

Если говорить о каких-то договоренностях, мы сегодня были еще в Министерстве природных ресурсов, разговаривали о геологической работе в Республике Беларусь. Наш горный университет, думаю, активно включится в помощь нашим коллегам из республики в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых.