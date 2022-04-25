«Никаких шпионов они не ловили, это был проходной двор». Как США работают с украинскими спецслужбами?

С момента государственного переворота происходило массовое переформатирование украинских силовых структур, которые были брошены на военное сдерживание России и на подавление нелояльных политических элементов внутри страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, какие задачи силовой блок Украины выполняет сегодня – в материале Андрея Лазуткина.

Андрей Лазуткин, политолог:

Вы, наверное, часто слышали, что силовые структуры Украины поставлены под внешний контроль. Но если мы возьмем любую страну НАТО, то все их вооруженные силы и спецслужбы в большей или меньшей степени подчиняются американцам. То есть на вашей территории есть структуры НАТО, а есть структуры США, и все они засекречены. И ни один союзник не будет знать, что происходит на той или иной базе США. К примеру, если завтра Польше поставят ядерное оружие, от поляков ничего не будет зависеть, им могут даже не сказать. Потому что невозможно определить: это у американцев стоят обычные противоракеты или это ядерные заряды, которыми завтра ударят по Калининграду. Такую же схему, но без формального вступления НАТО, организовали и в Украине. Только размещение ракет – это уже самый конец цепочки, когда все силовые структуры у вас в руках. Но давайте посмотрим, как все начиналось.

В СБУ масса. Конечно, я сразу скажу: слухи, что целый этаж здания СБУ занимают американские советники – это неправда. Было такое во времена, когда президентом был Ющенко с 2005 года по 2010 год. Действительно, в здании центрального аппарата СБУ было два кабинета, там сидели американские советники, условно так их назовем. И туда носились оперативные дела, личные дела агентуры для ознакомления – это правда. После Майдана – нет, не сидели они постоянно в центральном аппарате СБУ, но они занимают дома, квартиры в Киеве, из которых еще более эффективно рулят спецслужбой. Лучше, чем при Ющенко.

Андрей Лазуткин:

Вы, наверное, думаете, что это какой-то улыбчивый блогер. Нет, это бывший сотрудник СБУ, подполковник Василий Прозоров, который работал в центральном аппарате и входил в штаб АТЦ – Антитеррористического центра. В стране тогда проводилась АТО, и именно в СБУ находился ее руководящий орган. После переворота Прозоров установил контакт с русскими, четыре года работал на Россию, а потом ему удалось уйти. И уже после перехода он много общался с прессой. Он говорит, что американцы свободно работали в СБУ уже при Ющенко. То, что им носили оперативные дела, личные дела агентуры – чтобы вы понимали, это самые ценные сведения, которые есть у любой спецслужбы. И они имели к ним свободный доступ. То есть уже тогда, с 2005 года, силовые структуры Украины дают всю информацию американцам. Но вы можете сказать – вроде, все было нормально. После Ющенко пришел Янукович, и войны с Россией не было, власть как-то держалась. Но для любой войны надо сначала вырастить кадры, поэтому СБУ как раз при Ющенко начала выращивать и брать под крыло радикальные группировки.

СБУ отлично с давних времен, это налаженная система, контролирует все парамилитарные структуры и общественные организации националистического толка. О чем говорить, если был такой Данила Доценко, сейчас он, кажется, за штатом. Его последняя должность была начальник Департамента защиты национальной государственности и борьбы с терроризмом Службы безопасности Украины. Человек, который должен конкретно следить за всякими националистическими, в том числе, организациями, так вот он являлся кумом руководителя «Правого сектора» Дмитрия Яроша.

Андрей Лазуткин:

Американцы, получая данные от СБУ, имели по таким группировкам всю информацию. И потом, при Януковиче, могли работать с ними уже напрямую, без посредников. Тем более, что управлять ими через СБУ было опасно. Ведь СБУ не делала второй Майдан. Как и МВД, они пытались ему противостоять, и проблема была в том, что Янукович не отдал приказ. Но вина СБУ в другом – они за десять лет вырастили, покрывали, а потом передали в руки США те организации, которые устроили переворот, а потом стали ударной силой АТО. Чтобы разжечь войну, нужен запал. Вот они им и стали. Но то сбушники. А что с ВСУ? Вы часто слышали, что их тренируют натовцы. Но давайте подумаем, а чему натовцы могут их научить? Американцы и британцы в Ираке и Афганистане имели опыт войны против бандформирований, против малых партизанских сил, а не против современной армии, где есть авиация, реактивные системы, беспилотники. Поэтому в таких вопросах им, наоборот, надо было изучать опыт ВСУ. И поэтому в зону АТО каталось так много иностранцев. Это не только любители охоты на людей или нацисты, но и те, кто ездил в АТО работать, то есть собирал информацию. А как на это смотрело СБУ?

Тогда в 2014 году их было много. И то, что там находились военнослужащие иностранных государств – это правда. Были и британские, и американские военнослужащие, которые служили в полку «Азов», в батальоне «Айдар». Насчет того, что они являются сотрудниками спецслужб, то в моей практике был один интересный документ, когда в августе 2014 года под Иловайском пропал без вести боец одного из добробатов, гражданин Италии. И буквально через день после его пропажи, через два дня, в адрес СБУ пришел запрос от итальянской разведки: просим сообщить, пропал гражданин Италии, не могли бы вы найти его и помочь спасти в случае чего.

Андрей Лазуткин:

Тут он смеется, то есть сами сбушники, кто был на ротации в АТО, понимали, кто к ним едет и зачем. Но никаких шпионов они не ловили, это был проходной двор. А для чего вся эта схема была построена? Чтобы все страны НАТО могли собрать и обобщить опыт войны против России. И сегодня, когда возникают вопросы, а почему силовые структуры Украины массово не переходят на сторону русских, надо понимать, что там мотивированные люди. Можно сидеть сзади с пистолетом, но такой человек много вам не навоюет. А вот если выбрать его из военных, пригласить на Запад на обучение, потом вернуть обратно и кадрово двигать – за пару лет это будет совсем другой сотрудник. С хорошей мотивацией и преданный лично вам. Вот восемь лет таким отбором и занимались. И в принципе, такая же схема в масштабе всей страны. Вам не надо сидеть в посольстве США и управлять по телефону. Нет, вы расставляете своих людей, и не только в СБУ, а во все ключевые министерства, а потом их продвигаете. И в аппарате такой человек, даже если он пока имеет невысокую должность, будет набирать вес, потому что он представляет интересы хозяев. А потом пройдет все ступеньки службы и сам станет начальником. И при этом будет совершенно искренне работать на США. Такая схема гораздо надежней, потому что нет одного центра, по которому можно ударить ракетой и всех освободить.