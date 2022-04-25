«Для них это урок памяти в прямом смысле слова». Петришенко провёл занятие в витебской школе

Новости Беларуси. Народ, который не чтит память, не может формировать полноценное общество. Такое мнение выразил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко. 25 апреля он провел урок памяти в 12-й школе Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В формате круглого стола участники мероприятия вспоминали трагические страницы военного прошлого. Много говорили о подвигах, поименно вспоминали героев Великой Отечественной. Школьники также делились личными историями. Ведь горе вошло в каждый дом, и сегодня белорусы хранят эту память в семейных архивах.

Анастасия Головинец, ученица средней школы № 12 Витебска:

Нужно быть безумно благодарным тем героям, которые своими подвигами сейчас дали возможность нам общаться, ходить спокойно в школу. Все, что мы сейчас имеем, – это, безусловно, благодаря им.

Надежда Агеева, учитель средней школы № 12 Витебска:

Детям было действительно очень интересно. Для них это урок памяти в прямом смысле слова. Они будут знать и помнить и о героях Великой Отечественной войны, и о такой яркой встрече.