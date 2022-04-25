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«Для них это урок памяти в прямом смысле слова». Петришенко провёл занятие в витебской школе

25 апреля 2022 14:29
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Новости Беларуси. Народ, который не чтит память, не может формировать полноценное общество. Такое мнение выразил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко. 25 апреля он провел урок памяти в 12-й школе Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Для них это урок памяти в прямом смысле слова». Петришенко провёл занятие в витебской школе-1

В формате круглого стола участники мероприятия вспоминали трагические страницы военного прошлого. Много говорили о подвигах, поименно вспоминали героев Великой Отечественной. Школьники также делились личными историями. Ведь горе вошло в каждый дом, и сегодня белорусы хранят эту память в семейных архивах.

«Для них это урок памяти в прямом смысле слова». Петришенко провёл занятие в витебской школе-4

Анастасия Головинец, ученица средней школы № 12 Витебска:
Нужно быть безумно благодарным тем героям, которые своими подвигами сейчас дали возможность нам общаться, ходить спокойно в школу. Все, что мы сейчас имеем, – это, безусловно, благодаря им.

«Для них это урок памяти в прямом смысле слова». Петришенко провёл занятие в витебской школе-7

Надежда Агеева, учитель средней школы № 12 Витебска:
Детям было действительно очень интересно. Для них это урок памяти в прямом смысле слова. Они будут знать и помнить и о героях Великой Отечественной войны, и о такой яркой встрече.

«Для них это урок памяти в прямом смысле слова». Петришенко провёл занятие в витебской школе-10

Патриотическая акция «Урок памяти» проходит во всех школах Беларуси в преддверии 9 Мая. Цель проекта – передать память будущим поколениям, чтобы сохранить историческую правду о Великой Отечественной.

# Великая Отечественная война # общество # Игорь Петришенко # Анастасия Головинец # Надежда Агеева # Фотофакт

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