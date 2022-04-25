В первом квартале 2022-го количество обращений граждан и юрлиц в Мингорисполком снизилось на 15%

Новости Беларуси. В 2022 году в Мингорисполком обратилось около 3 000 граждан и юрлиц, это на 15 % меньше по отношению к 2021-му, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Минчане стали реже звонить на прямые телефонные линии.

В основном, преобладают вопросы ЖКХ. Их удельный вес – почти 30 %. Далее по популярности у горожан темы строительства, торговли и общественного питания. Руководство Мингорисполкома провело 25 приемов граждан, в том числе выездных. Их посетили около 200 человек. Главы администраций районов приняли 1 500 минчан.

Инна Ковалевская, начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Мингорисполкома:

Как показывает анализ работы с обращениями граждан, на территории Минска создана работа с населением, которая позволяет решать насущные проблемы горожан и не допускать резкого роста жалоб. Так, в первом квартале 2022 года количество поступивших обращений граждан и юридических лиц сократилось на 15 %. Минчане могут обратиться в Мингорисполком любым удобным для них способом. Также еженедельно по субботам с 9:00 до 12:00 проходят прямые телефонные линии.