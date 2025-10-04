Отмечают рекордный каравай – Белоозёрск принимает «Дожинки» Брестской области

Агропромышленному комплексу в Беларуси уделяется особое внимание. Не обделены им 4 октября будут труженики сразу трех областей: Брестской, Витебской и Могилевской. Там справляют «Дажынки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году рекордным выдался каравай Брестской области. Впервые в истории там получили свыше полутора миллиона тонн зерна без учета рапса и кукурузы. Половина районов перешагнула стотысячный намолот. Два из них – Ивановский и Дрогичинский – впервые. Чествовать лучших аграриев будут в Белоозерске.

Праздник встречает гостей уже на подъезде к городу энергетиков. Без внимания не остаются 16 композиций из соломы – от каждого района Брестской области. В сельских арт-объектах отражается не только творческий задор, но и особый символизм. Между строк считывается любовь к своей земле и труду, мотивы мирной жизни белорусов: родительский дом, аисты, хлеб на столе. В таких простых вещах каждый угадывает свой рецепт счастья. Пусть и соломенный.

«Дожинки» для нашего города – это историческое событие. Город буквально преобразился, похорошел. Постараемся, чтобы сегодняшний праздник был настоящим, веселым, бодрым и успешным!