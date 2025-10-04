Памятник белорусской пресноводной креветке появится в Белоозёрске

Агропромышленному комплексу в Беларуси уделяется особое внимание. Не обделены им 4 октября будут труженики сразу трех областей: Брестской, Витебской и Могилевской. Там справляют «Дажынки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник в Брестской области примет Белоозерск.

Гостей и жителей города ждет насыщенная программа – открытие бассейна, стадиона и первого в стране памятника белорусской пресноводной креветке. Участников праздника радушно встретят на 16 тематических подворьях и интерактивных зонах предприятий. Центральное событие – церемония награждения лучших тружеников села. Торговые ряды на несколько километров порадуют вкусными и самобытными угощениями, а получить еще и эстетическое наслаждение можно будет на выставке караваев – главного атрибута праздника.