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Памятник белорусской пресноводной креветке появится в Белоозёрске

04 октября 2025 07:40
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Агропромышленному комплексу в Беларуси уделяется особое внимание. Не обделены им 4 октября будут труженики сразу трех областей: Брестской, Витебской и Могилевской. Там справляют «Дажынки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник в Брестской области примет Белоозерск.

Памятник белорусской пресноводной креветке появится в Белоозёрске-2

Гостей и жителей города ждет насыщенная программа – открытие бассейна, стадиона и первого в стране памятника белорусской пресноводной креветке. Участников праздника радушно встретят на 16 тематических подворьях и интерактивных зонах предприятий. Центральное событие – церемония награждения лучших тружеников села. Торговые ряды на несколько километров порадуют вкусными и самобытными угощениями, а получить еще и эстетическое наслаждение можно будет на выставке караваев – главного атрибута праздника.

Отмечают рекордный каравай – Белоозерск принимает «Дожинки» Брестской области.

# Памятники # Дожинки

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