Новости по тегу #хлеб

Особое внимание уделено линейке здорового питания: в ассортименте появится хлеб из цельнозерновой муки – он будет отличаться высоким содержанием белка и пищевых волокон.
Хлеб, который спасал от страшного голода и стал одним из символов борьбы за Родину.
Музей рассказывает, какой непростой путь проходит обычное зерно, прежде чем стать румяным караваем на столе.
Производство белорусского хлеба – это сочетание многолетних традиций, современных технологий и строгого контроля качества.
Уникальность «Нарочанского» хлеба в том, что как заварной хлеб был, наверное, самый первый. Примерно в 1986 году мы получили этот хлеб. С того времени мы поддерживаем его качество и рецептуру.
Она питает кишечную микрофлору, ответственную за иммунитет. Содержащиеся в закваске минеральные вещества, кальций, магний и железо усваиваются лучше, чем в дрожжевом хлебе.
В конце 1941 года, когда поступление продовольствия в город полностью прекратилось, специалисты начали искать заменитель муки.
Обеспечение хлебом – вопрос стратегический и относится к разряду продовольственной безопасности.
Ассортимент мучных изделий в белорусских магазинах на любой вкус: пшеничные, мультизерновые, гречневые, кукурузные и ржаные.
Сегодня белорусская битва – мирная, за урожай. Брестские аграрии установили в этом году исторический рекорд – впервые получили свыше полутора миллионов тонн зерна.
С самого утра в Кричеве – столице региональных «Дажынак» – звучит хор колоколов и молитва. Также как наши предки, мы благодарим свою землю и свое небо за еще один щедрый год. И в этой благодарности – особая радость.
Всего в нашей стране производится около 2 тысяч хлебобулочных изделий.
09 октября 2026 21:15
09 октября 2026 21:07
09 октября 2026 19:51
09 октября 2026 19:50
09 октября 2026 19:29
09 октября 2026 19:15
09 октября 2026 17:57
09 октября 2026 17:52