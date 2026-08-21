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Новости по тегу #хлеб

От поля до прилавка! Солигорский хлебозавод готовит новинки к сентябрю
21 августа 2026 07:19

От поля до прилавка! Солигорский хлебозавод готовит новинки к сентябрю

Из чего готовили блокадный хлеб – белорусские школьники воссоздали рецепты времен ВОВ
04 июля 2026 13:48

Из чего готовили блокадный хлеб – белорусские школьники воссоздали рецепты времен ВОВ

Музей хлеба появился в Миорском районе
15 апреля 2026 17:54

Музей хлеба появился в Миорском районе

Как готовят легендарный белорусский хлеб? Побывали на хлебозаводе «Автомат»
15 ноября 2025 15:07

Как готовят легендарный белорусский хлеб? Побывали на хлебозаводе «Автомат»

Просят привезти родственники и покупают туристы – о белорусском хлебе поговорили с экспертами
17 октября 2025 17:52

Просят привезти родственники и покупают туристы – о белорусском хлебе поговорили с экспертами

Быстрее усваивается – в чём польза хлеба на закваске, объяснила диетолог-нутрициолог
17 октября 2025 17:50

Быстрее усваивается – в чём польза хлеба на закваске, объяснила диетолог-нутрициолог

В первую блокадную зиму рецептура менялась практически ежедневно – рассказываем, из чего пекли хлеб в Ленинграде
17 октября 2025 17:49

В первую блокадную зиму рецептура менялась практически ежедневно – рассказываем, из чего пекли хлеб в Ленинграде

Главный продукт на столе – рассказываем о мастерстве хлебопечения в Беларуси
16 октября 2025 17:40

Главный продукт на столе – рассказываем о мастерстве хлебопечения в Беларуси

В Беларуси празднуют Всемирный день хлеба
16 октября 2025 06:01

В Беларуси празднуют Всемирный день хлеба

Что стоит за таким результатом? Аграрии в Белоозёрске по всем традициям отметили «Дожинки»
04 октября 2025 18:02

Что стоит за таким результатом? Аграрии в Белоозёрске по всем традициям отметили «Дожинки»

Благодарность всем, кто трудится над урожаем! «Дожинки» Могилёвской области отметили в Кричеве
04 октября 2025 17:50

Благодарность всем, кто трудится над урожаем! «Дожинки» Могилёвской области отметили в Кричеве

Около 73 килограммов хлеба съедает в год каждый белорус
06 августа 2025 17:06

Около 73 килограммов хлеба съедает в год каждый белорус