Прямой эфир

«Обеды неплохие, всё есть, только трудитесь». Почти 100 тыс. тонн озимых намолотили аграрии Минской области

12 июля 2023 17:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Почти 100 тысяч тонн озимого ячменя намолотили аграрии центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пройдено более половины площадей. Это около 25 тысяч гектаров. На финишную прямую вышли Любанский, Копыльский и Узденский районы. Активно работают и аграрии Слутчины.

Тему продолжит Юлия Минич.

«Обеды неплохие, всё есть, только трудитесь». Почти 100 тыс. тонн озимых намолотили аграрии Минской области-1

Для механизатора Виталия Мелешко это 21-я уборочная. Он как никто другой знает, какого труда стоит богатый урожай. В уборочную страду в поле под палящим солнцем до темна и без выходных. И оно того стоит: каравай прибывает. Вот уже шестой день в погрузчик без остановки сыпется золото полей – озимый ячмень.

«Обеды неплохие, всё есть, только трудитесь». Почти 100 тыс. тонн озимых намолотили аграрии Минской области-4

Виталий Мелешко, механизатор сельхозфилиала Слуцкого сыродельного завода:
В поле пятый день, мы уже убирали. В «Знамени» были и тут уже второй-третий день. Встаю утром в 6:00 и в 7:30 прихожу на работу. Обеды неплохие, все есть, только трудитесь.

«Обеды неплохие, всё есть, только трудитесь». Почти 100 тыс. тонн озимых намолотили аграрии Минской области-7

Ежедневно в хозяйстве на уборке задействовано 15 комбайнов, столько же машин. Водитель Валерий Цыбулько работает в тандеме с механизатором Виталием Мелешко уже не первую уборочную кампанию. На своем мазе неустанно следует за напарником. Необходимо оперативно отвезти зерно, чтобы комбайн не простаивал.

Подробнее в видеоматериале.

# Уборочная кампания # общество # Юлия Минич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ходят по дну в 80-килограммовом костюме! Как работают водолазы Беларуси?
12 июля 2023 17:16

Ходят по дну в 80-килограммовом костюме! Как работают водолазы Беларуси?

Спектакль о Репине и выставка Щемелёва: шорт-лист культурных мероприятий в Витебске
12 июля 2023 16:32

Спектакль о Репине и выставка Щемелёва: шорт-лист культурных мероприятий в Витебске

«Второй год подряд волонтёр из Шри-Ланки». Вот как активная молодёжь помогает в организации фестиваля в Витебске
12 июля 2023 14:54

«Второй год подряд волонтёр из Шри-Ланки». Вот как активная молодёжь помогает в организации фестиваля в Витебске