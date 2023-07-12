«Обеды неплохие, всё есть, только трудитесь». Почти 100 тыс. тонн озимых намолотили аграрии Минской области

Новости Беларуси. Почти 100 тысяч тонн озимого ячменя намолотили аграрии центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пройдено более половины площадей. Это около 25 тысяч гектаров. На финишную прямую вышли Любанский, Копыльский и Узденский районы. Активно работают и аграрии Слутчины. Тему продолжит Юлия Минич.

Для механизатора Виталия Мелешко это 21-я уборочная. Он как никто другой знает, какого труда стоит богатый урожай. В уборочную страду в поле под палящим солнцем до темна и без выходных. И оно того стоит: каравай прибывает. Вот уже шестой день в погрузчик без остановки сыпется золото полей – озимый ячмень.

Виталий Мелешко, механизатор сельхозфилиала Слуцкого сыродельного завода:

В поле пятый день, мы уже убирали. В «Знамени» были и тут уже второй-третий день. Встаю утром в 6:00 и в 7:30 прихожу на работу. Обеды неплохие, все есть, только трудитесь.