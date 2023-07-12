«Обеды неплохие, всё есть, только трудитесь». Почти 100 тыс. тонн озимых намолотили аграрии Минской области
Новости Беларуси. Почти 100 тысяч тонн озимого ячменя намолотили аграрии центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Пройдено более половины площадей. Это около 25 тысяч гектаров. На финишную прямую вышли Любанский, Копыльский и Узденский районы. Активно работают и аграрии Слутчины.
Тему продолжит Юлия Минич.
Для механизатора Виталия Мелешко это 21-я уборочная. Он как никто другой знает, какого труда стоит богатый урожай. В уборочную страду в поле под палящим солнцем до темна и без выходных. И оно того стоит: каравай прибывает. Вот уже шестой день в погрузчик без остановки сыпется золото полей – озимый ячмень.
Виталий Мелешко, механизатор сельхозфилиала Слуцкого сыродельного завода:
В поле пятый день, мы уже убирали. В «Знамени» были и тут уже второй-третий день. Встаю утром в 6:00 и в 7:30 прихожу на работу. Обеды неплохие, все есть, только трудитесь.
Ежедневно в хозяйстве на уборке задействовано 15 комбайнов, столько же машин. Водитель Валерий Цыбулько работает в тандеме с механизатором Виталием Мелешко уже не первую уборочную кампанию. На своем мазе неустанно следует за напарником. Необходимо оперативно отвезти зерно, чтобы комбайн не простаивал.
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