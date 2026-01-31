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Второй шатдаун за время президентского срока Трампа наступает в США

31 января 2026 10:46
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Работа правительства США частично останавливается из-за неспособности Конгресса согласовать финансирование. Ожидается, что шатдаун продлится всего два дня. Но при условии, если Палата представителей проголосует по бюджету 2 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй шатдаун за время президентского срока Трампа наступает в США-2

Причиной кризиса стали споры о финансировании миграционной службы Министерства внутренней безопасности страны. Во многих штатах уже месяц идут массовые протесты против действий ее агентов. Работников обвиняют в безосновательном убийстве двух граждан и крайней жестокости в отношении мигрантов. Служба действует по распоряжению Белого дома, что стало основанием для демократов осудить политику правительства республиканцев в Конгрессе. 

Напомним, в ноябре 2025 года кабмин США уже останавливал работу из-за противостояния двух партий. Тогда шатдаун продлился 43 дня и стал самым продолжительным в истории Штатов. 

# Новости США # США

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