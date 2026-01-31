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Жертвами обрушения шахты в Конго стали более 200 человек

31 января 2026 10:48
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Более 200 человек погибли при обрушении шахты на востоке Конго. Среди жертв не только шахтеры, но также женщины и дети, находившиеся рядом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами обрушения шахты в Конго стали более 200 человек-2

Некоторых людей удалось спасти в последний момент. Они получили серьезные травмы. Обрушение грунта связано со слабостью почвы в сезон дождей. Инцидент произошел на шахте, которая обеспечивает около 15 % мировой добычи металлической руды.

# авария в Африке # ЧП

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