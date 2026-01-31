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Популярными предметами среди школьников для сдачи РЦЭ стали русский язык, математика и биология

31 января 2026 11:13
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В Беларуси проходит репетиционный централизованный экзамен. Участвуют около 60 тысяч выпускников 11-х классов. Школьники по всей стране сели за парты в аудиториях вузов, чтобы почувствовать атмосферу предстоящего экзамена. В Белорусском государственном экономическом университете сегодня, 31 января, знания проверяли более тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Популярными предметами среди школьников для сдачи РЦЭ стали русский язык, математика и биология-2

Во время репетиционного экзамена школьники учатся справляться с волнением, распределять время и, что не менее важно, технически правильно заполнять бланк ответов. Кроме того, репетиционный централизованный экзамен дает возможность увидеть свои пробелы в знаниях.

Популярными предметами среди школьников для сдачи РЦЭ стали русский язык, математика и биология-4

Варвара Заяц, учащаяся средней школы №109 Минска имени Веры Хоружей:
Если честно, волнение присутствует, потому что первый раз в университете, первый раз сдаю в таком формате предметы. Готовилась достаточно долго, еще начиная с прошлого года. Готовлюсь к таким предметам, как английский язык, русский язык. Иногда это математика, но сейчас больше всего углублена в историю и в иностранные языки. 

Популярными предметами среди школьников для сдачи РЦЭ стали русский язык, математика и биология-6

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Что касается организации, проведения репетиционного централизованного экзамена – традиционно используются 144 пункта сдачи централизованного экзамена, из них 30 – на базе учреждений высшего образования и 57 – на базе наших колледжей и учреждений общего среднего образования. Задействовано 780 автобусов для подвоза тех ребят, которые находятся в сельских населенных пунктах. В полном объеме доставка выполнена наших ребят. Никаких ситуаций чрезвычайных, с учетом той погоды, которая сегодня наблюдается в нашей стране, нет.

Популярными предметами среди школьников для сдачи репетиционного централизованного экзамена стали русский язык, математика и биология.

# Андрей Иванец # Образование в Беларуси

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