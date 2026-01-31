Популярными предметами среди школьников для сдачи РЦЭ стали русский язык, математика и биология

В Беларуси проходит репетиционный централизованный экзамен. Участвуют около 60 тысяч выпускников 11-х классов. Школьники по всей стране сели за парты в аудиториях вузов, чтобы почувствовать атмосферу предстоящего экзамена. В Белорусском государственном экономическом университете сегодня, 31 января, знания проверяли более тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время репетиционного экзамена школьники учатся справляться с волнением, распределять время и, что не менее важно, технически правильно заполнять бланк ответов. Кроме того, репетиционный централизованный экзамен дает возможность увидеть свои пробелы в знаниях.

Варвара Заяц, учащаяся средней школы №109 Минска имени Веры Хоружей:

Если честно, волнение присутствует, потому что первый раз в университете, первый раз сдаю в таком формате предметы. Готовилась достаточно долго, еще начиная с прошлого года. Готовлюсь к таким предметам, как английский язык, русский язык. Иногда это математика, но сейчас больше всего углублена в историю и в иностранные языки.