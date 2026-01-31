Замглавы МИД РФ Александр Грушко рассказал, что действительно может стать лучшей гарантией безопасности для Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Как указал дипломат, лучшая гарантия безопасности Украины – твердая гарантия безопасности России. Западные страны говорят лишь о предоставлении гарантий Киеву, однако также «частью мирного урегулирования, мирной формулы должны быть гарантии безопасности России», – акцентировал внимание Грушко.

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