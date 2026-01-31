Прямой эфир

В МИД РФ назвали безопасность России лучшей гарантией для Украины

31 января 2026 11:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В МИД РФ назвали безопасность России лучшей гарантией для Украины-0

Замглавы МИД РФ Александр Грушко рассказал, что действительно может стать лучшей гарантией безопасности для Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Как указал дипломат, лучшая гарантия безопасности Украины – твердая гарантия безопасности России. Западные страны говорят лишь о предоставлении гарантий Киеву, однако также «частью мирного урегулирования, мирной формулы должны быть гарантии безопасности России», – акцентировал внимание Грушко.

Гуттериш сообщил, что ООН грозят серьёзные финансовые проблемы

Фото: Pinterest

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Гуттериш сообщил, что ООН грозят серьёзные финансовые проблемы
31 января 2026 11:03

Гуттериш сообщил, что ООН грозят серьёзные финансовые проблемы

Жертвами обрушения шахты в Конго стали более 200 человек
31 января 2026 10:48

Жертвами обрушения шахты в Конго стали более 200 человек

Второй шатдаун за время президентского срока Трампа наступает в США
31 января 2026 10:46

Второй шатдаун за время президентского срока Трампа наступает в США