Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах страны

Февраль оправдает свое название как лютого месяца. В выходные ночью в Беларуси ожидаются морозы до 33 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В выходные дороги страны под усиленным контролем сотрудников Госавтоинспекции. За обстановкой на трассах в Витебской и Брестской областях следят экипажи специального подразделения ДПС «Стрела». Также используют возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Вероника Романькова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует заранее планировать свой отдых в зимние и морозные выходные дни. Важно помнить, что при низких температурах, внешне кажущаяся чистой, проезжая часть может быть скользкой. Противогололедная смесь начинает выполнять свои функции спустя некоторое время с учетом определенной интенсивности движения.

В круглосуточном режиме работают и коммунальщики. Только в Минске сегодня, 31 января, задействовано около 1 300 работников, а также 115 единиц техники. Сотрудники ЖКХ обрабатывают дороги и дворовые территории противогололедной смесью. По данным синоптиков, уже на следующей неделе морозы будут слабее. В некоторых регионах страны ожидается снег с дождем.