«Химию здесь нельзя применять!» Лукашенко посетил экспериментальные поля и оценил состояние культур

Новости Беларуси. На какие культуры делать ставку? Как выбрать сорт пшеницы, чтобы урожайность била рекорды? Чем обрабатывать и когда собирать? Главные аграрные эксперименты в Беларуси ставятся на полях Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И если пробы возделывания проходят успешно – опыт перенимают все хозяйства страны. Александр Лукашенко лично выбирает культуры и пристально следит за всем процессом: от посева до сбора урожая.



Сегодня, 12 июля, глава государства оценил обстановку на экспериментальных полях. Эту поездку он анонсировал накануне, посещая Витебскую область. Личные площади белорусского лидера раскинулись на границе Могилевской и Витебской областей. Многообразие культур впечатляет: соя, пшеница, люпин, горох, подсолнухи – и это не весь список.

Как оценивает результаты Президент? Его мнение, как всегда, предельно откровенно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот сейчас мы экспериментируем у меня на усадьбах. В среду поедем смотреть эти посевы. Вроде ничего.

Ну, да, созревание неплохое. Посеяли, вот он всходит только. Клевер! Можно пройти, это менее плодородные земли, вот здесь возле дороги слабые.

А вот клевер. Вот это уже нормальные посевы. Химию здесь нельзя применять, потому что мы погубим клевер! Он сейчас вырастет, догонит овес – покровную культуру. Где-то горох, а потом это все вместе в августе, в конце августа скосят и в рулоны или сенаж – это будет корм.