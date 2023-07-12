Ходят по дну в 80-килограммовом костюме! Как работают водолазы Беларуси?

Новости Беларуси. Тихое дно реки Дубровенка в Могилеве растревожили водолазы. Здесь проходят республиканские учебно-тренировочные сборы военных водолазных подразделений инженерных войск Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Три десятка специалистов со всей страны обмениваются опытом и выполняют соответствующие нормативы, чтобы подтвердить или повысить свою квалификацию. С теми, кто по дну пучины шагает также уверенно, как по земле, познакомилась Юлия Мычка.

Этот водолазный скафандр на болтах, который больше смахивает на музейный экспонат, и сегодня не теряет своей актуальности. Весит он более 80 килограмм, но под водой тяжесть снаряжения не чувствуется из-за гидроневесомости – объясняют «подводные офицеры». Задача водолаза – достичь той самой нулевой плавучести.

Как 80 килограммов на себе тащить, вы не тонете там?

– Так в этом и суть, чтобы мы по дну ходили, а не плавали.

На смену «трехболтовке» пришло более совершенное снаряжение. Больше двух баллонов за спиной дают возможность находится под водой более часа. Свою квалификацию водолазы доказывают на глубине трех метров. Нормативы трудоемкие. Среди испытаний – распиловка дерева и металла под водой, поиск предметов. Делать это приходится практически вслепую и на ощупь.

Александр Подгайский, офицер-водолаз, участник республиканских учебно-тренировочные сборов военных водолазных подразделений инженерных войск Вооруженных Сил Беларуси:

Любая операция волнительна и интересна, потому что каждый раз непредсказуема, условия новые, место, спуск, новый водоем. Ты не знаешь, что там можно встретить, ты точно не уверен, на какой грунт ты ступишь, какие предметы могут находиться под водой.

Задачи водолаза во многом схожи с задачами военного инженера. Например, строительство мостов, подготовка переправ, разминирование местности. В местах, где обычный сапер не пройдет, помогут водолазы. Их навыки очень востребованы. Со дна водоемов они извлекают трофеи времен Великой Отечественной: от гранат и минометных мин до авиационных бомб. Но бывает, что дно, где столетиями не ступала нога человека, дарит находки, место которым только в музее.

Вадим Подольский, командир разведывательно-водолазного взвода:

Кусочек старый, непонятно какой эры, посуды с орнаментом. Находили также в Гомельской области тоже лопатку мамонта. Чтобы стать водолазом, нужно пройти очень жесткий отбор. Требования к здоровью еще более строгие, чем у летчиков.

Юлия Мычка, корреспондент:

Ежегодно каждый водолаз проходит проверку на способность нахождения под водой. Для этого используют вот такую барокамеру, где с помощью избыточного давления имитируется глубина до 100 метров.

Антон Ляпич, главный водолазный специалист Вооруженных Сил Беларуси:

В первую очередь это уже лучшие из лучших, потому что они попали в водолазное подразделение, потому что отбор достаточно жесткий. И недостаточно иметь даже первую группу здоровья, чтобы стать водолазом. Есть специальные физиологические процессы, которые недоступны каждому человеку.