В Гомельской области проходит экологическая акция по спасению рыбы от замора

Морозы – серьезное испытание не только для людей. Высокий снежный покров и ледяной панцирь блокируют доступ кислорода к поверхности водоемов. Это может спровоцировать массовую гибель рыбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Морозы – серьезное испытание не только для людей. Высокий снежный покров и ледяной панцирь блокируют доступ кислорода к поверхности водоемов. Это может спровоцировать массовую гибель рыбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Гомельской области для профилактики замора проводят экологическую акцию – делают лунки по периметру водоемов. Туда же устанавливают снопы из камыша или рогоза, чтобы проруби не покрылись льдом.
Евгений Дедков, начальник отдела Гомельской городской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Одним из самых эффективных способов предотвращения замора является сверление лунок во льду. Они обеспечивают поступление кислорода в воду и улучшают газообмен. В ряде случаев также применяются аэрационные установки и чистка поверхности льда от снега.
Также специалисты вырезают майны, площадью около квадратного метра. Сверху их укрывают теплоизоляционным материалом.
Вячеслав Кулицкий, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «Осовское»:
Вода идет с воздухом вместе. Если выше немножко держишь – оно гонит воду, круговорот делает большой. Если ближе к теплу – оно по 30 метров убывает. А вторая помпа просто как пылесос. Мы загоняем, вот вы видели инструмент этот, мы загоняем туда просто воздух.
Экологи регулярно мониторят уровень кислорода в воде – в Гомельской области он пока находится в пределах нормы.