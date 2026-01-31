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В Гомельской области проходит экологическая акция по спасению рыбы от замора

31 января 2026 11:27
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Морозы – серьезное испытание не только для людей. Высокий снежный покров и ледяной панцирь блокируют доступ кислорода к поверхности водоемов. Это может спровоцировать массовую гибель рыбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельской области проходит экологическая акция по спасению рыбы от замора-2

В Гомельской области для профилактики замора проводят экологическую акцию – делают лунки по периметру водоемов. Туда же устанавливают снопы из камыша или рогоза, чтобы проруби не покрылись льдом.

В Гомельской области проходит экологическая акция по спасению рыбы от замора-4

Евгений Дедков, начальник отдела Гомельской городской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Одним из самых эффективных способов предотвращения замора является сверление лунок во льду. Они обеспечивают поступление кислорода в воду и улучшают газообмен. В ряде случаев также применяются аэрационные установки и чистка поверхности льда от снега.

Также специалисты вырезают майны, площадью около квадратного метра. Сверху их укрывают теплоизоляционным материалом. 

В Гомельской области проходит экологическая акция по спасению рыбы от замора-6

Вячеслав Кулицкий, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «Осовское»:
Вода идет с воздухом вместе. Если выше немножко держишь – оно гонит воду, круговорот делает большой. Если ближе к теплу – оно по 30 метров убывает. А вторая помпа просто как пылесос. Мы загоняем, вот вы видели инструмент этот, мы загоняем туда просто воздух.

Экологи регулярно мониторят уровень кислорода в воде – в Гомельской области он пока находится в пределах нормы. 

# природа Беларуси # Рыба

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