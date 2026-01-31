В Гомельской области проходит экологическая акция по спасению рыбы от замора

Морозы – серьезное испытание не только для людей. Высокий снежный покров и ледяной панцирь блокируют доступ кислорода к поверхности водоемов. Это может спровоцировать массовую гибель рыбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельской области для профилактики замора проводят экологическую акцию – делают лунки по периметру водоемов. Туда же устанавливают снопы из камыша или рогоза, чтобы проруби не покрылись льдом.

Евгений Дедков, начальник отдела Гомельской городской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Одним из самых эффективных способов предотвращения замора является сверление лунок во льду. Они обеспечивают поступление кислорода в воду и улучшают газообмен. В ряде случаев также применяются аэрационные установки и чистка поверхности льда от снега. Также специалисты вырезают майны, площадью около квадратного метра. Сверху их укрывают теплоизоляционным материалом.