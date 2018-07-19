Синоптик: первый смерч в Беларуси был в 1687 году в Могилёвской области

Новости Беларуси. О погоде в Беларуси рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

«Белорусское торнадо». Редкое природное явление сняли на видео в Лиде

За последний месяц белорусам удалось увидеть град, ливневые потопы и смерч. Смерч разве был когда-то в Беларуси?

Татьяна Четырко, начальник отдела службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды:

Был. И даже больше – первые документально зафиксированные сведения о смерче в Беларуси датируются 1687 годом, когда отметили смерч в Могилёвской области.

И в летописях это зафиксировано.

И в 1957 году в Беларуси, единственной на территории СССР, уже был справочник смерчей, в котором тогда было уже порядка 30 случаев смерчей. Считается, что смерчи больше простираются с юго-востока на северо-запад – такая траектория их. Но, как правило, от какого-то географического расположения это не зависит, должны сойтись какие-то климатические условия. Те смерчи, которые на территории Беларуси наблюдаются – это не те торнадо, которые в Америке. Но, всё равно, у нас тоже ведётся классификация. Тот смерч, который был недавно – небольшой по площади и, скорее всего, нулевой категории. Это значит, что он никаких разрушений не принесёт.

Что случилось с климатом в Беларуси? Каков прогноз погоды на ближайшее время?