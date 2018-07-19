Почти 600 школьных базаров будут работать в Беларуси в преддверии учебного года

Новости Беларуси. На выставках-ярмарках «Здравствуй, школа!» и «Нашим детям» представят максимально широкий ассортимент одежды, обуви, кожгалантерейных изделий и канцелярских принадлежностей по выгодным ценам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо одежды делового стиля, производители представят ассортимент одежды и обуви для занятий физкультурой и спортом. Предусмотрено и оказание дополнительных услуг покупателям: прием предварительных заказов на товары школьного ассортимента, подгонка одежды по фигуре.