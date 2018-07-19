Прямой эфир

Почти 600 школьных базаров будут работать в Беларуси в преддверии учебного года

19 июля 2018 06:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На выставках-ярмарках «Здравствуй, школа!» и «Нашим детям» представят максимально широкий ассортимент одежды, обуви, кожгалантерейных изделий и канцелярских принадлежностей по выгодным ценам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо одежды делового стиля, производители представят ассортимент одежды и обуви для занятий физкультурой и спортом. Предусмотрено и оказание дополнительных услуг покупателям: прием предварительных заказов на товары школьного ассортимента, подгонка одежды по фигуре.

Почти 600 школьных базаров будут работать в Беларуси в преддверии учебного года-1

Почти 600 школьных базаров будут работать в Беларуси в преддверии учебного года-3

# Подготовка к школе # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Что было: Захват заложника в Заславле/ Малинин-граф/ И о погоде
19 июля 2018 06:32

Что было: Захват заложника в Заславле/ Малинин-граф/ И о погоде

Вежливость и милосердие. Проект постановления о нормах медицинской этики вынесли на обсуждение в Беларуси
19 июля 2018 06:29

Вежливость и милосердие. Проект постановления о нормах медицинской этики вынесли на обсуждение в Беларуси

Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на 19 июля: ожидаются грозы, град и шквалистый ветер
19 июля 2018 06:14

Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на 19 июля: ожидаются грозы, град и шквалистый ветер