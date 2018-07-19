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Управление на плаву совершенно другое. Курсанты Военной академии показали навыки передвижения на БТР и БМП по воде

19 июля 2018 08:15
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Новости Беларуси. Военной технике водные преграды нипочем. Курсанты Военной академии продемонстрировали возможности броне-транспортеров и боевых машин пехоты на водной поверхности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Управление на плаву совершенно другое. Курсанты Военной академии показали навыки передвижения на БТР и БМП по воде-1

Управление на плаву совершенно другое. Курсанты Военной академии показали навыки передвижения на БТР и БМП по воде-3

Практические занятия по вождению прошли на вододроме общевойскового полигона. Известно, что управление боевой машиной при движении на плаву требует определенных навыков. Но с заданием будущие командиры подразделений справились и сдали зачет по преодолению водной преграды.

Управление на плаву совершенно другое. Курсанты Военной академии показали навыки передвижения на БТР и БМП по воде-6

Николай Корякин, преподаватель Военной академии:
Сегодня прошло 54 человека, из них 33 курсанта получили восьмерки, остальные курсанты получили десятки. Я лично доволен этими результатами.

Управление машиной при движении на плаву совершенно другое. Когда идет машина по земле (на танкодроме водим), то машина, органы управления сразу реагируют на повороты, на остановку и так далее. На воде же требуется определенный навык.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Николай Корякин # Фотофакт

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