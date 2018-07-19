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Метеоролог: ничего необычного этим летом не происходит, дожди, грозы, ливни – это всё нормально

19 июля 2018 11:14
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Метеоролог: ничего необычного этим летом не происходит, дожди, грозы, ливни – это всё нормально -1

Татьяна Четырко, начальник отдела службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды:
В принципе, ничего необычного этим летом не происходит. Обычное белорусское лето. Как говорится, нет ничего более постоянного в умеренных широтах, чем изменение погоды. Поэтому всё, что сейчас происходит – это абсолютно обычные летние процессы, связанные с конвекцией. Мы всегда ждём лета, развития конвективной облачности. Это и сильные ливни, и грозы.

То есть, этим летом ничего необычного нет.

Белорусское лето переменчиво, не бывает такого, что целое лето стоит небывалая жара или целое лето – холодно. Всегда это – изменения погоды. То есть, если сейчас жарко, всё равно, придёт период с похолоданием и дождями. Вспомнить, хотя бы, начало июля. Вот, если говорить, вообще, про аномалии этим летом, то, скорее, аномалия – это начало июля, когда температура воздуха днём не повышалась выше 13 градусов. Это – аномалия, а дожди, грозы, ливни – это всё нормально.

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# Погода в Беларуси # общество # Татьяна Четырко

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