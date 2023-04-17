Что сделать, чтобы белорусы пересели на электромобили? Ответил гендиректор «БЕЛДЖИ»

Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома. Алена Сырова, СТВ:

А как искусственно поощрять, сподвигать белорусов активнее переходить на электрическое снабжение?

Денис Мороз, заместитель министра энергетики Беларуси:

Здесь все решается деньгами. Кирилл Казаков, СТВ:

Поощрять белорусов. За последние несколько лет Geely – главный автомобиль страны, как ни крути. Сейчас мы бы очень хотели, чтобы Geely стал главным народным электромобилем. Я сказал Tesla. Понятное дело, у нас не все – у нас много китайских брендов появилось. Как привлечь людей, чтобы они пересели на электромобили? В городах ладно – зарядки. Но вот обещают, что они сейчас и в райцентрах появятся.