Что сделать, чтобы белорусы пересели на электромобили? Ответил гендиректор «БЕЛДЖИ»

Новости Беларуси. Как энергия БелАЭС дает импульс для развития экономики? Что нам стоит энергодом построить и прокатиться на электрокаре? Кто выводит из ядерного строя, а кто строит планы на энергонезависимое будущее? Где в Беларуси мегаватты уже находят активное применение? Чтобы ответить на эти вопросы, в студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты из разных сфер, чтобы обсудить главную роль мирного атома.
Алена Сырова, СТВ:
А как искусственно поощрять, сподвигать белорусов активнее переходить на электрическое снабжение?
Денис Мороз, заместитель министра энергетики Беларуси:
Здесь все решается деньгами.
Кирилл Казаков, СТВ:
Поощрять белорусов. За последние несколько лет Geely – главный автомобиль страны, как ни крути. Сейчас мы бы очень хотели, чтобы Geely стал главным народным электромобилем. Я сказал Tesla. Понятное дело, у нас не все – у нас много китайских брендов появилось. Как привлечь людей, чтобы они пересели на электромобили? В городах ладно – зарядки. Но вот обещают, что они сейчас и в райцентрах появятся.
Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Действительно, когда появляется энергетический ресурс, то появляются стратегический и тактические планы его применения. Мы уже свидетели того, что если по электромобилям мы раньше инфраструктуры не имели, то теперь уже более 600 заправок мы имеем по всей республике. Хотел бы отметить, что наиболее выигрышным является то, что наша страна относительно небольшая, поэтому расстояния здесь небольшие, хорошие дороги. И когда к ним добавили энергетический ресурс, то для нас переход и массовое применение электромобилей – это довольно близкое будущее. Все необходимое инфраструктурное уже имеется. Что касается электромобилей, то, конечно, это задачка непростая. Есть масса технических вопросов, которые мы должны решить. Мы пошли по какому пути? Первые электромобили мы завезли два года назад, эксплуатируются они более двух лет. Мы дали сервис этим автомобилям, дали обучение. Нужно же подготовить не только инфраструктуру энергетическую, но и сервисную, обучить людей. Сейчас мы можем сказать, что фактически уже близки к решению этого вопроса. Что касается отечественного автомобиля, то совместно с Академией наук, Объединенным институтом машиностроения проводятся работы. Логика движения такая: мы должны научиться применять, локализовать такой электромобиль и дальше организовать производство. Думаю, что обсуждаемый вопрос и придание достаточных энергетических мощностей – это как раз тот двигатель.
«Не раньше чем через 3 года». Когда можно будет увидеть полностью отечественный электрокар? Подробности.