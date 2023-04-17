Рефлексотерапевты по китайской медицине. В Беларуси появились новые должности врачей

Новости Беларуси. В Беларуси появились новые должности врачей. В частности, рефлексотерапевты по китайской медицине. Нововведения предусмотрены постановлением Минздрава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из методов китайской рефлексотерапии – иглоукалывание. В белорусских клиниках оно применялось и раньше. Специалист воздействует на биологически активные точки в разных частях тела. Для этого используются акупунктурные иглы. Рефлексотерапия помогает при заболеваниях органов малого таза, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, при проблемах с почками, а также в ряде других случаев.

Олег Домород, заведующий отделением традиционной китайской медицины Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения:

Рефлексотерапию используют довольно давно. Практически все страны юго-востока, начиная Китаем, заканчивая Вьетнамом, Индонезией, они в общем-то используют этот метод. У нас, в принципе, людей очень много. Пациенты записываются. Где-то на месяц, полтора приходится ожидать. И довольно эффективно. Процент эффективности порядка 80-90 %.