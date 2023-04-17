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Рефлексотерапевты по китайской медицине. В Беларуси появились новые должности врачей

17 апреля 2023 15:46
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Новости Беларуси. В Беларуси появились новые должности врачей. В частности, рефлексотерапевты по китайской медицине. Нововведения предусмотрены постановлением Минздрава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рефлексотерапевты по китайской медицине. В Беларуси появились новые должности врачей-1

Один из методов китайской рефлексотерапии – иглоукалывание. В белорусских клиниках оно применялось и раньше. Специалист воздействует на биологически активные точки в разных частях тела. Для этого используются акупунктурные иглы. Рефлексотерапия помогает при заболеваниях органов малого таза, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, при проблемах с почками, а также в ряде других случаев.

Рефлексотерапевты по китайской медицине. В Беларуси появились новые должности врачей-4

Олег Домород, заведующий отделением традиционной китайской медицины Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения:
Рефлексотерапию используют довольно давно. Практически все страны юго-востока, начиная Китаем, заканчивая Вьетнамом, Индонезией, они в общем-то используют этот метод. У нас, в принципе, людей очень много. Пациенты записываются. Где-то на месяц, полтора приходится ожидать. И довольно эффективно. Процент эффективности порядка 80-90 %.

Рефлексотерапевты по китайской медицине. В Беларуси появились новые должности врачей-7

Кроме того, в рамках специальности врача-специалиста появились такие должности, как врач ультразвуковой и функциональной диагностики. Это связано с потребностью отрасли. Отмечается, что вводиться новые позиции будут в рамках существующего штатного расписания.

# Медицина # общество # Олег Домород # Фотофакт

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