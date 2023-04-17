На пенсии жизнь только начинается. Какие кружки в Минске могут посещать пожилые люди?

Йога, компьютерный класс, танцы и многое другое. На пенсии жизнь только начинается. В отделении дневного пребывания функционирует широкое разнообразие кружков для людей почтительного возраста.

Наталия Телюк, заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Центрального района г. Минска»:

В нашем отделении сегодня работают 18 кружков, клубов, есть творческая мастерская, где наши граждане учатся рисовать. У нас английский язык. Такие кружки, как физкультура 60+, дыхательная гимнастика, восточная гимнастика, скандинавская ходьба, шахматист, где у нас граждане приходят и играют, проводятся турниры по шахматам.

Галина Болдырева, участница интернет-клуба:

Это очень прекрасный центр. Много кружков и все интересные. Вот на данный момент я посещаю кружок литературный, танцевальный, для развития памяти есть такой интересный: хороводные танцы. И посещаю интернет-кружок. Прекрасное впечатление, все кружки замечательные, все они нам помогают, поликлиника одобряет. Здесь работает также клуб «Театралы и путешественники», в рамках которого реализуется проект «Шагаю по Минску». Участникам на льготных условиях предоставляют билеты в кино, театры и на экскурсии. Пенсионеры стараются не отставать от молодежи и осваивают IT-технологии.

Лариса Сержанович, участница интернет-клуба:

Ну, вы знаете, эти занятия для нас очень полезны, я думаю, что мы последнее поколение, наверное, которое пока не разбирается в интернете, но для нас это очень важно. Благодаря преподавателям мы, конечно, очень много постигаем. Большое внимание уделяется и созданию соответствующей среды для лиц с ограниченными возможностями.

Татьяна Скрипкина, заведующий отделением социальной реабилитации, абилитации инвалидов Центрального района г. Минска:

У нас очень много кружков в нашем районе для людей с инвалидностью. Это различные кружки по творчеству, это оздоровительные кружки. Недавнее наше направление – это клуб по растениеводству, ребята у нас выращивают растения на рассаду и также мы запустили проект «Вырасти из косточки».