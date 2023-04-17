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На пенсии жизнь только начинается. Какие кружки в Минске могут посещать пожилые люди?

17 апреля 2023 14:58
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Йога, компьютерный класс, танцы и многое другое. На пенсии жизнь только начинается. В отделении дневного пребывания функционирует широкое разнообразие кружков для людей почтительного возраста. 

На пенсии жизнь только начинается. Какие кружки в Минске могут посещать пожилые люди?-1

Наталия Телюк, заведующий отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Центрального района г. Минска»:
В нашем отделении сегодня работают 18 кружков, клубов, есть творческая мастерская, где наши граждане учатся рисовать. У нас английский язык. Такие кружки, как физкультура 60+, дыхательная гимнастика, восточная гимнастика, скандинавская ходьба, шахматист, где у нас граждане приходят и играют, проводятся турниры по шахматам.

На пенсии жизнь только начинается. Какие кружки в Минске могут посещать пожилые люди?-4

Галина Болдырева, участница интернет-клуба:
Это очень прекрасный центр. Много кружков и все интересные. Вот на данный момент я посещаю кружок литературный, танцевальный, для развития памяти есть такой интересный: хороводные танцы. И посещаю интернет-кружок. Прекрасное впечатление, все кружки замечательные, все они нам помогают, поликлиника одобряет.

Здесь работает также клуб «Театралы и путешественники», в рамках которого реализуется проект «Шагаю по Минску». Участникам на льготных условиях предоставляют билеты в кино, театры и на экскурсии. Пенсионеры стараются не отставать от молодежи и осваивают IT-технологии. 

На пенсии жизнь только начинается. Какие кружки в Минске могут посещать пожилые люди?-7

Лариса Сержанович, участница интернет-клуба:
Ну, вы знаете, эти занятия для нас очень полезны, я думаю, что мы последнее поколение, наверное, которое пока не разбирается в интернете, но для нас это очень важно. Благодаря преподавателям мы, конечно, очень много постигаем. 

Большое внимание уделяется и созданию соответствующей среды для лиц с ограниченными возможностями.

На пенсии жизнь только начинается. Какие кружки в Минске могут посещать пожилые люди?-10

Татьяна Скрипкина, заведующий отделением социальной реабилитации, абилитации инвалидов Центрального района г. Минска:
У нас очень много кружков в нашем районе для людей с инвалидностью. Это различные кружки по творчеству, это оздоровительные кружки. Недавнее наше направление – это клуб по растениеводству, ребята у нас выращивают растения на рассаду и также мы запустили проект «Вырасти из косточки».

На пенсии жизнь только начинается. Какие кружки в Минске могут посещать пожилые люди?-13

Декоративная мастерская по коже, теннис, кружок шитья. Ну и никуда без кулинарных шедевров. 

Татьяна Скрипкина:
Ежедневно мы учимся что-то готовить, приносим продукты, тем самым проходит и социально-бытовая реабилитация людей с инвалидностью. Клуб для родителей у нас есть «ноты души», где ежемесячно собираются родители, рассказывают свои проблемы, с ними работает психолог, проводит тренинговую программу.

Не стоит бояться старения, стоит больше заботиться о своем здоровье, уделять время любимым занятиям и жить наполненной жизнью.

# Пенсионеры # общество # Валерия Яскевич # Фотофакт

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