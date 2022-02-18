Влияют гормоны. Как возникает влюблённость?

Любовный экспресс-тест. Выпишите на лист бумаги качества, которыми должен обладать ваш избранник. Затем из своего окружения укажите тех кандидатов, чьи характеристики отвечают вашим запросам. Вуаля – вы нашли потенциальных партнеров. Вот за эту наивную схему поиска вторых половинок, выведенную в 1962 году, двое американских ученых получили Нобелевскую премию. Мы ставим ее под сомнения. Ведь каковы шансы, что возможный избранник ответит вам взаимностью? 50 на 50. Умы всего мира создавали теории и строили гипотезы, но до сих пор ответа на вопрос, что такое любовь, не существует. Достоверно лишь одно: ни с чем несравнимое и опьяняющее чувство симпатии вызывает коктейль из гормонов.

Анастасия Пищухина, младший научный сотрудник Института физиологии НАН Беларуси:

Основные гормоны – это дофамин и серотонин. Именно этот комплекс и придает невероятный коктейль чувств, эмоций. Окситоцин придает чувства нежности, заботы. Эндорфины, которые называются в народе гормонами счастья. Есть, к сожалению, и негативная сторона любви, за это отвечают адреналин и норадреналин. Но гормоны непостоянны, потому и чувства хрупки. Они могут колебаться от дикой страсти до хладнокровного равнодушия. К тому же не всякую Love Story можно склеить дофамином.

Любовь матери к ребенку, сестринские чувства, братские узы и даже дружба – все это разные формы любви. Они прочны и вытерпят проверку годами. А вот та, о которой слагают стихи, как вдохновение – неуловима. Анастасия Пищухина:

Не советуют делать пластические операции, так как, например, нос, который вам не нравится, а такой нос был у бабушки вашего партнера. И именно это будет символизировать то, что вы чем-то объединены, из одного племени. Пластическая операция может привести к тому, что потенциальный партнер, который вам подходит, не сможет вас идентифицировать. И если физиологи ссылаются на биохимию и внешние «маркеры», то психологи уверяют, что свою историю любви мы проигрываем по заранее изученному сценарию.

Анна Мокиевец, сексолог-психолог:

Фрейд писал, что мы выбираем неслучайно наших партнеров. Мы выбираем только тех, кто был уже в нашем подсознании. Мы фиксируемся эмоционально. Это не значит, что если у девушки такой же нос, как и у мамы, например, то парень сразу влюбится в нее. Нет, возле девушки должно быть такое же ощущение. Эмоции она должна вызывать такие же, как мама. Или, наоборот, контрэмоции, совершенно другие. Зона комфорта – то, что ищет человек в паре. И даже если это зона страха и унижений, ему там привычно и знакомо. И что удивительно, партнеры могут меняться, а токсичность в отношениях будет оставаться.

Анна Мокиевец:

Или другой пример. У ребенка, например, у мальчика был деспотичный, агрессивный отец, который применял насилие. И тогда, когда парень вырастает, он занимает позицию отца. Он агрессор, он выбирает себе жертву. Как ни крути, мы отыгрываем те же шаблоны из родительско-детских отношений. Не стоит обвинять свой неудачный выбор, обратитесь к себе. Анна Мокиевец:

Проработайте травмирующие моменты и вы увидите, как качество ваших отношений и вообще жизнь в целом изменятся. И напоследок маленький любовный лайфхак для одиноких девушек от нашего эксперта.