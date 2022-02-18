Белагропромбанк ждёт новые идеи от молодёжи. Рассказываем о чемпионате «АГРО 4.0»

1 января 2022 года стартовал республиканский кейс-чемпионат «АГРО 4.0» Белагропромбанка. Уже полгода прошло после последнего подобного проекта, и самое время вновь вспомнить о нем. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Елена Маковик, директор проектно-процессного офиса ОАО «Белагропромбанк», представитель организационного комитета кейс-чемпионата «АГРО 4.0», и Игорь Молосай, студент факультета международных экономических отношений Белорусского государственного экономического университета. Александр Меженный, ведущий:

На кого рассчитано данное мероприятие и чем будет интересно?

Елена Маковик, директор проектно-процессного офиса ОАО «Белагропромбанк»:

Белагропромбанк совместно с ЗАО «Техника и коммуникации» проводит кейс-чемпионат «АГРО 4.0». Для банка это уже становится доброй традицией. Цель нашего чемпионата – поиск творческой, инициативной молодежи, стимулирование развития ее социальных навыков, участие в интересных проектах, не только Белагропромбанка, но и города, поиск инновационных решений, поиск новых IT-технологий. Участие могут принять граждане Республики Беларусь в возрасте от 16 до 31 года, которые сегодня являются учащимися дневной или заочной формы обучения, средней, средней специальной, высшего учебного заведения. Александра Каштанова, ведущая:

Какие номинации подготовили в «АГРО 4.0» для участников?

Какие номинации есть в конкурсе? Елена Маковик:

У нас два вектора номинаций. Первый (в интересах Белагропромбанка) – это «Банковский сервис», «Банковский продукт». Здесь нам важно получить от нашей молодежи запросы на те продукты, которые бы они хотели видеть в линейке банка, какие-то предложения по развитию наших новых сервисов, каких-то инновационных IT-решений. Вторая ветка у нас более социальная. Одна номинация: «С2С: corn to coin» – это поиск цифровых решений для малого, среднего бизнеса. И новомодное введение – «Smart city». В данном случае мы предлагаем нашей молодежи поучаствовать в цифровизации управленческих решений по управлению города, улучшении качества жизни городского населения. Соответственно, люди с ограниченными возможностями. Это прекрасный опыт, который дает нам возможность реализовать свои практические навыки Александр Меженный:

Игорь, вы уже не первый раз принимаете участие, насколько я понимаю. Это уже какой раз?

Игорь Молосай, студент международных экономических отношений Белорусского государственного экономического университета:

Это уже третий раз. Александр Меженный:

То есть все идеи не реализовались в первой попытке? Или настолько увлекательное мероприятие, что хочется присутствовать там постоянно? Игорь Молосай:

Это прекрасный опыт, который дает нам возможность (всем студентам) реализовать свои практические навыки, то есть трансформировать теорию в практику, соответственно, сделать дополнительную запись в свою CV. В следующий раз, когда мы придем к работодателю, когда нас попросят рассказать о себе, о наших навыках, мы не просто расскажем, что посещали исправно все лекции, любим поспать и поесть, но еще то, что у нас есть реальные навыки. Работодатель будет понимать, за что он платит деньги. Александр Меженный:

Я работал в банке – то есть можно и таким образом сказать, правильно? Игорь Молосай:

Да, все верно.

Александра Каштанова:

А в какой номинации вы участвуете в «АГРО 4.0»? Игорь Молосай:

В этом году мы решили поучаствовать во множестве бизнес-кейсов. Банк предлагает большое количество номинаций, каждый сможет найти себе подходящий вариант. Плюс дополнительная прекрасная возможность для диверсификации своих рисков. Александр Меженный:

Мы решили… Игорь Молосай:

Да, команда. Конечно, не индивидуально. Александр Меженный:

А сколько в команде человек? Игорь Молосай:

В моей команде два человека. Я и моя одногруппница. Александр Меженный:

Как ее зовут? Представьте ее на всю страну.

Игорь Молосай:

Моя одногруппница Полина. К сожалению, ее нет сейчас в этой студии. Александр Меженный:

Я так понимаю, что Полина как раз таки работает над программой в то время, когда Игорь ходит по площадкам диалоговым. Я больше чем уверен, что есть чем банку заняться, вряд ли банк просто так проводит конкурсы ради конкурсов. Понятное дело, что скрытые какие-то моменты есть. Вот они хотят призов побольше. Чего хочет банк? Зачем банк проводит этот конкурс? Елена Маковик:

Банк хочет наработать хороший бизнес-кейс решений для дальнейшего развития. Ведь согласитесь, талантливая молодежь – это хорошо. Будущие креативные сотрудники для Белагропромбанка – это прекрасно, но мы же коммерческий банк. Мы реально понимаем, что удовлетворенность наших клиентов, их доверие будет только за счет того, что мы предложим интересные продукты. У нашей молодежи идет стремительное развитие в рамках финансовой грамотности, они во всем увлечены, вовлечены. У них другие взгляды, не такие, как у нашего поколения, поэтому нам очень важно, чтобы их запросы равнялись нашим возможностям, нашим предложениям. Александра Каштанова:

А что вы можете сказать ребятам, которые еще сомневаются, подавать заявку на участие в конкурсе или нет?

Елена Маковик:

Ребята, мы вас ждем, нам очень важны ваши креативные решения, очень важно, что вы заявитесь и скажете, что я готов, я амбициозный, я иду. Александр Меженный:

На каком этапе сейчас процесс? Сейчас идет прием заявок или идет выборка финалистов? Когда пройдет финал? Елена Маковик:

Идет прием заявок до 22 февраля. Нам очень важно, что наш республиканский чемпионат «АГРО 4.0» нашел свою целевую аудиторию. Мы считаем, что чем выше конкуренция, тем будут более интересные и проработанные бизнес-кейсы. Александр Меженный:

Игорь, участников много? Вы как-то встречаетесь с соперниками потенциальными или это происходит за кадром? Игорь Молосай:

Мы держим все в тайне и готовимся. Александр Меженный:

То есть не знаешь, с кем придется сражаться, не в курсе. Но планы грандиозные.