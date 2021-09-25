«Мы будем досконально разбираться». С какими вопросами Татьяне Рунец звонили белорусы 25 сентября?

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Обращались граждане из Барановичей по поводу строительства водопроводных сетей. Это такой серьезный вопрос, он актуален для брестского региона, актуален для других регионов нашей республики. Конечно, мы будем досконально разбираться. Я хочу отметить, что любое обращение гражданина – прежде всего необходимо услышать тему, которую он поднимает, и проблему, которая есть. Конечно, мы будем разбираться и решать эти вопросы с местными органами власти, с какими-то другими государственными органами. Хотелось бы отметить, что граждане наши сейчас стали более расширенного кругозора, так скажем. Их интересуют не только бытовые проблемы, их интересуют и проблемы развития нашей страны, внешнеполитическая ситуация, экономическая ситуация. Отдельные граждане звонят даже с предложением по экономическому развитию нашей страны. Поэтому каждое обращение на контроле, не остается незамеченным