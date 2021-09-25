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Центр города превратился в одно большое подворье. В Копыле собрались труженики села, чтобы отпраздновать «Дажынкі»

25 сентября 2021 12:32
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Новости Беларуси. Аграрии Минской и Гродненской областей 25 сентября справляют «Дажынкі». Теперь время подвести итоги и ярким праздником закрепить успех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самый весомый хлебный каравай – у аграриев центрального региона.

В Копыле на «Дажынках» работает наш корреспондент Яна Шипко.

Центр города превратился в одно большое подворье. В Копыле собрались труженики села, чтобы отпраздновать «Дажынкі»-1

Яна Шипко, корреспондент:
Праздник урожая для жителей Минской области на самом деле настолько долгожданный, что настроение сегодня не в силах испортить даже такая дождливая погода. Хлеборобы собираются на шествие. Это не только механизаторы и комбайнеры, но и другие сельхозработники – все те, кто летом трудился, чтобы мы были с таким богатым урожаем.

Центр города превратился в одно большое подворье. В Копыле собрались труженики села, чтобы отпраздновать «Дажынкі»-4

С самого утра здесь представители всех районов Минской области хвастаются своими аграрными достижениями, весь центр города превратился в одно большое подворье. Ремесленники не только демонстрируют свои промыслы, но и готовы поделиться своими умениями на мастер-классах со всеми желающими.

Центр города превратился в одно большое подворье. В Копыле собрались труженики села, чтобы отпраздновать «Дажынкі»-7

Николай Волковец, ремесленник:
Народное ремесло – плетение. Когда-то корзины под названием белорусским «кош» широко применялись и как хозяйственная, и как подарочная тара, куда собирались дары леса, огорода.

Центр города превратился в одно большое подворье. В Копыле собрались труженики села, чтобы отпраздновать «Дажынкі»-10

Валентина Савицкая, народный мастер Беларуси по вышивке:
Я делаю гладью, потом обвязываю, такие домашние коврики делаю. Я являюсь народным мастером Беларуси, это мое хобби, увлечение.

Центр города превратился в одно большое подворье. В Копыле собрались труженики села, чтобы отпраздновать «Дажынкі»-13

Яна Шипко:
В рамках фестиваля запланирована работа множества локаций: это город мастеров, выставка-конкурс караваев, снопов, кроме того, экспозиция ретроавтомобилей. На нескольких интерактивных площадках – от ДОСААФ, МЧС – можно будет пройти полосу препятствий, протестировать свои знания на правилам безопасности. Есть также интерактивная площадка «Беларуская хата на смачныя стравы багата», где можно понаблюдать за драник-шоу и самим поучаствовать в приготовлении национальных блюд.

Центр города превратился в одно большое подворье. В Копыле собрались труженики села, чтобы отпраздновать «Дажынкі»-16

Уже съезжаются артисты. Здесь будут поздравлять лучших хлеборобов. На вечер запланирован концерт.

Валерий Скорожонок на «Дажынках» в Копыле: святое дело – наградить людей, которые выращивают для нас хлеб. Читайте здесь.

Хедлайнером концерта, помимо белорусских звезд, станет известная российская группа «Фабрика». Всех гостей праздника ждет праздничный фейерверк.

Центр города превратился в одно большое подворье. В Копыле собрались труженики села, чтобы отпраздновать «Дажынкі»-19

Минская область вносит самый весомый вклад в общебелорусский каравай, в 2021 году – 1,6 миллиона тонн зерна. Копыльщина в лидерах среди регионов Минской области, при любой погоде здесь собирают хороший урожай. В 2021-м перешагнули отметку в 120 тысяч тонн. Есть и экипажи-трехтысячники.

Подробнее о празднике тружеников села смотрите в видеоматериале.

# Сельское хозяйство # общество # Яна Шипко # Николай Волковец # Валентина Савицкая # Валерий Скорожонок # Фотофакт

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