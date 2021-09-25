Центр города превратился в одно большое подворье. В Копыле собрались труженики села, чтобы отпраздновать «Дажынкі»
Новости Беларуси. Аграрии Минской и Гродненской областей 25 сентября справляют «Дажынкі». Теперь время подвести итоги и ярким праздником закрепить успех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самый весомый хлебный каравай – у аграриев центрального региона.
В Копыле на «Дажынках» работает наш корреспондент Яна Шипко.
Яна Шипко, корреспондент:
Праздник урожая для жителей Минской области на самом деле настолько долгожданный, что настроение сегодня не в силах испортить даже такая дождливая погода. Хлеборобы собираются на шествие. Это не только механизаторы и комбайнеры, но и другие сельхозработники – все те, кто летом трудился, чтобы мы были с таким богатым урожаем.
С самого утра здесь представители всех районов Минской области хвастаются своими аграрными достижениями, весь центр города превратился в одно большое подворье. Ремесленники не только демонстрируют свои промыслы, но и готовы поделиться своими умениями на мастер-классах со всеми желающими.
Николай Волковец, ремесленник:
Народное ремесло – плетение. Когда-то корзины под названием белорусским «кош» широко применялись и как хозяйственная, и как подарочная тара, куда собирались дары леса, огорода.
Валентина Савицкая, народный мастер Беларуси по вышивке:
Я делаю гладью, потом обвязываю, такие домашние коврики делаю. Я являюсь народным мастером Беларуси, это мое хобби, увлечение.
Яна Шипко:
В рамках фестиваля запланирована работа множества локаций: это город мастеров, выставка-конкурс караваев, снопов, кроме того, экспозиция ретроавтомобилей. На нескольких интерактивных площадках – от ДОСААФ, МЧС – можно будет пройти полосу препятствий, протестировать свои знания на правилам безопасности. Есть также интерактивная площадка «Беларуская хата на смачныя стравы багата», где можно понаблюдать за драник-шоу и самим поучаствовать в приготовлении национальных блюд.
Уже съезжаются артисты. Здесь будут поздравлять лучших хлеборобов. На вечер запланирован концерт.
Валерий Скорожонок на «Дажынках» в Копыле: святое дело – наградить людей, которые выращивают для нас хлеб. Читайте здесь.
Хедлайнером концерта, помимо белорусских звезд, станет известная российская группа «Фабрика». Всех гостей праздника ждет праздничный фейерверк.
Минская область вносит самый весомый вклад в общебелорусский каравай, в 2021 году – 1,6 миллиона тонн зерна. Копыльщина в лидерах среди регионов Минской области, при любой погоде здесь собирают хороший урожай. В 2021-м перешагнули отметку в 120 тысяч тонн. Есть и экипажи-трехтысячники.
Подробнее о празднике тружеников села смотрите в видеоматериале.