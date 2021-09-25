Центр города превратился в одно большое подворье. В Копыле собрались труженики села, чтобы отпраздновать «Дажынкі»

Новости Беларуси. Аграрии Минской и Гродненской областей 25 сентября справляют «Дажынкі». Теперь время подвести итоги и ярким праздником закрепить успех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самый весомый хлебный каравай – у аграриев центрального региона. В Копыле на «Дажынках» работает наш корреспондент Яна Шипко.

Яна Шипко, корреспондент:

Праздник урожая для жителей Минской области на самом деле настолько долгожданный, что настроение сегодня не в силах испортить даже такая дождливая погода. Хлеборобы собираются на шествие. Это не только механизаторы и комбайнеры, но и другие сельхозработники – все те, кто летом трудился, чтобы мы были с таким богатым урожаем.

С самого утра здесь представители всех районов Минской области хвастаются своими аграрными достижениями, весь центр города превратился в одно большое подворье. Ремесленники не только демонстрируют свои промыслы, но и готовы поделиться своими умениями на мастер-классах со всеми желающими.

Николай Волковец, ремесленник:

Народное ремесло – плетение. Когда-то корзины под названием белорусским «кош» широко применялись и как хозяйственная, и как подарочная тара, куда собирались дары леса, огорода.

Валентина Савицкая, народный мастер Беларуси по вышивке:

Я делаю гладью, потом обвязываю, такие домашние коврики делаю. Я являюсь народным мастером Беларуси, это мое хобби, увлечение.

Яна Шипко:

В рамках фестиваля запланирована работа множества локаций: это город мастеров, выставка-конкурс караваев, снопов, кроме того, экспозиция ретроавтомобилей. На нескольких интерактивных площадках – от ДОСААФ, МЧС – можно будет пройти полосу препятствий, протестировать свои знания на правилам безопасности. Есть также интерактивная площадка «Беларуская хата на смачныя стравы багата», где можно понаблюдать за драник-шоу и самим поучаствовать в приготовлении национальных блюд.

Уже съезжаются артисты. Здесь будут поздравлять лучших хлеборобов. На вечер запланирован концерт. Валерий Скорожонок на «Дажынках» в Копыле: святое дело – наградить людей, которые выращивают для нас хлеб. Читайте здесь. Хедлайнером концерта, помимо белорусских звезд, станет известная российская группа «Фабрика». Всех гостей праздника ждет праздничный фейерверк.