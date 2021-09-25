«Для аллергиков она очень хорошо подойдёт». Рассказываем, как выбрать постельное бельё?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Во сне мы проводим треть жизни, и чтобы самые волшебные сны стали реальностью, начинать нужно с комфорта и здоровья. Выберем подушку и одеялко вместе с экспертами.

Улететь на пуховом облачке в царство Морфея не составит труда. Выбор огромный. А вот подход должен быть индивидуальный. Ориентируйтесь на любимую позу сна: спина, живот, бочок. Учитывайте свои габариты. Для подушки-подружки нет универсального рецепта.

Алексей Хромец, врач травматолог-ортопед:

Часто мягкие подушки очень жарки. Человек лежит, постоянно будет ее крутить, ворочать, ему будет неудобно. Если подушка будет слишком низкая, шея будет слишком низко провисать, ему будет неудобно, он будет пытаться ее подтянуть, поджать так, чтобы она жестче придерживала. Если слишком жесткая подушка будет, тоже человеку будет неудобно, как будто он спит на бревне. Главное, чтобы во время сна позвоночник человека формировал линию. И чтобы меньше было этих перекосов, сделаны специальные ортопедические подушки, которые учитывают расстояние от лица до матраса.

Анастасия Смирнова, продавец-консультант:

Это ортопедическая подушка, внутри идет пенополиуретан. Подушка с двумя валиками, ее высота 8, 11 см, с массажным эффектом. Тем людям, которые любят спать на боку, подходит эта подушка, потому что отдыхают шейные отделы позвоночника. Вы можете снимать чехол и стирать только его, потому что пенополиуретан мы не стираем, потому что он довольно тяжело и долго сохнет.

Натурпродукт в спальню. Начинка – гусиный пух и перо. Обертка – 100 % хлопковая тиковая ткань, чтобы не просачивались перышки. Уютная, с отголосками деревенского утра. Долговечная и презентабельная. Но есть один жирный минус. Для аллергиков пух может стать кошмарным сном.

Екатерина Карпилович, врач-дерматолог, косметолог:

Натуральные наполнители являются источником размножения пылевых клещей. Усиливается проявление бронхиальной астмы, атопического дерматита, наблюдаются слезотечение и даже высыпания на коже. Если в вашей семье имеются люди, склонные к аллергии, пожалуйста, замените подушки и одеяла на варианты с искусственным наполнителем, которые будут хорошо впитывать влагу, будут воздухопроницаемые и в которых не будут размножаться пылевые клещи.

Нежданных гостей не будет, если ухаживать правильно. Не держать перьевые подушки во влажном помещении, проветривать в солнечную погодку и отправлять раз в полгода на банные процедуры в химчистку. Постельное белье желательно менять раз в неделю, наволочки – раз в три дня. И выбирать для кожи исключительно натуральные ткани: хлопок, лен, шелк, атлас, бязь, сатин. Летом более прохладные, зимой теплые. А мы вернемся к настоящему спасению для аллергиков – синтетике.

Анастасия Смирнова:

Например, вот эта подушка. Чехол прошит льняным волокном, внутри идет капсула синтетического волокна, шаровое волокно, подушка достаточно плотная. Для аллергиков она очень хорошо подойдет, так как подушку можно стирать 30-40 градусов в стиральной машине. Сейчас перинка, как пушинка. На любой цвет и вкус. Верблюжьи, овечьи, козьи, бамбуковые одеяла. Чтобы сон был сладким, ориентируетесь на микроклимат в квартире и свой организм. Кто-то спит с открытым балконом зимой, кто-то не прочь укутаться даже летом. Производители учли все и сделали теплое, летнее и всесезонное одеялки.

Анастасия Смирнова:

Ценное одеяло и довольно дорогое – гусиный пух. 90 % гусиного пуха и 10 % гусиного перышка. Одеяло прошито кассетной стежкой. За счет чего держит форму. Достаточно тепло, легко, оно впитывает влагу. Следующее одеяло – бамбуковая вискоза, это волокно приравнивается к максимально натуральному, оно подходит аллергикам, астматикам, оно пышное. Те люди, которые любят объемное одеяло, могут рассматривать бамбуковое. Согревать гусиный пух может до 20 лет, бамбук до 12. Но все зависит от бережности. Если же вы растерялись в яркой галерее постельного белья. Мы подскажем грамотный подход.

Ольга Шавнева, заведующий ресурсным центром Минского государственного профессионально-технического колледжа швейного производства:

Оптимальным вариантом являются натуральные волокна в составе ткани, это в нашем случае хлопок или лен. И очень хорошие смесовые ткани именно на хлопке и льне делают наши белорусские предприятия, выпускающие материалы для постельного белья. Обладает хорошими гигиеническими свойствами, тоже вполне подходит для комфортного отдыха ночью. Мальчишки, которые увлекаются футболом, очень любят постельное белье с мячиками либо с подписями знаменитых футболистов. Для девочек могут подойти комплекты на тему моды. Как мать двоих детей я бы рекомендовала на летний период подбирать комплекты постельного белья, где используются темные красители, немножечко реже тогда придется стирать.