«Работы хватает». Как поучаствовать в субботнике и помочь навести порядок в своём дворе?

Павел Паплевко, заместитель директора ЖЭУ № 4 Заводского района Минска:

На период месячника планируется много мероприятий. Это и уборка территории от листвы с погрузкой на трактора, на автотранспорт. Это и посадка деревьев и кустов – начнем с октября. Также это ремонты газона, с жильцами клумбы ремонтируем, обрезаем кусты – работы хватает – подсыпаем грунт где-то. Очень-очень много. Сейчас работники ЖЭСа вывешивают объявления, и жильцы выходят, помогают. Где-то планируем субботники, люди обращались, что помочь то-то – и делаем, вместе с ними работаем.