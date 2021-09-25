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«Работы хватает». Как поучаствовать в субботнике и помочь навести порядок в своём дворе?

25 сентября 2021 13:11
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Новости Беларуси. В Минске началась серия осенних субботников по уборке и благоустройству территорий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Работы хватает». Как поучаствовать в субботнике и помочь навести порядок в своём дворе?-1

В течение месяца жители столицы будут приводить в порядок дворы, улицы, скверы, парки, зоны отдыха и детские площадки. Внимание также уделят очистке подвалов жилых домов, посадке деревьев и кустарников.

«Работы хватает». Как поучаствовать в субботнике и помочь навести порядок в своём дворе?-4

Павел Паплевко, заместитель директора ЖЭУ № 4 Заводского района Минска:
На период месячника планируется много мероприятий. Это и уборка территории от листвы с погрузкой на трактора, на автотранспорт. Это и посадка деревьев и кустов – начнем с октября. Также это ремонты газона, с жильцами клумбы ремонтируем, обрезаем кусты – работы хватает – подсыпаем грунт где-то. Очень-очень много. Сейчас работники ЖЭСа вывешивают объявления, и жильцы выходят, помогают. Где-то планируем субботники, люди обращались, что помочь то-то – и делаем, вместе с ними работаем.

«Работы хватает». Как поучаствовать в субботнике и помочь навести порядок в своём дворе?-7

Минчан, желающих принять участие в субботнике, обеспечат всем необходимым инвентарем. За ним необходимо обратиться в ближайший ЖЭС.

# Субботники в Беларуси # общество # Павел Паплевко # Фотофакт

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