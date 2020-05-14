Что происходит в «грязной зоне»? Показываем кадры из минской инфекционной больницы во время коронавируса

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».

Игорь Позняк, ведущий СТВ:

У нас есть возможность узнать, что же происходит в так называемой «грязной зоне». Это та часть больницы, где врачи в специальной амуниции работают с наиболее сложными больными. У нас есть кадры из минской городской инфекционной больницы. Как это работает?

Дмитрий Чередниченко, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Да, это наша Минская городская инфекционная клиническая больница. Всего 200 с небольшим коек. Но именно она приняла на себя первых пациентов, первых тяжелых пациентов.

Мы видим и с респираторной поддержкой пациентов, которые получают кислород. Здесь боксовые изоляторы, куда входят доктора-специалисты, полностью с СИЗами. Оставят дома, положат в больницу, отправят в санаторий? В Минздраве рассказали, как распределяют пациентов с коронавирусом Вот это работающие увлажнители кислорода, которые подаются. Это пульсоксиметры, которые измеряют сатурацию крови, насыщение крови кислородом.

Это реальный обход, который идет. Решение по тактике ведения пациентов принимается не только одним врачом. Оно принимается в сложных ситуациях консилиумом врачей. Очень важно получить несколько мнений и принять единственное правильное решение.

Замечательный кадр: заведующий отделением Дедков. Это, действительно, личность в медицинском мире. По крайней мере, в столичном нашем небольшом. Это человек, который учит, делится своим опытом со всеми практически клиниками города. Это заведующий реанимационным отделением инфекционной больницы.

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Я добавлю, что не только в клиниках города Минска. Александр Владимирович Дедков и Юрий Леонидович Горбич были в кадре. Они выехали в Витебск, помогали там выстраивать работу, когда там случился критический момент. Я уже не говорю про клиники города Минска. Даже посмотреть на карту Минской области, я даже не знаю, есть ли город, где не были бы эти специалисты для того, чтобы передавать свой накопленный опыт. Ведь нам приходится обучать специалистов других специальностей работать с этими пациентами. «Мы решили немножко поменять тактику». Елена Богдан о том, как пациентов с пневмониями будут проверять на коронавирус