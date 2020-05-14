Прямой эфир

Что происходит в «грязной зоне»? Показываем кадры из минской инфекционной больницы во время коронавируса

14 мая 2020 21:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ситуацию с коронавирусом в Беларуси обсуждали в телепроекте «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе»

Что происходит в «грязной зоне»? Показываем кадры из минской инфекционной больницы во время коронавируса-1

Игорь Позняк, ведущий СТВ:
У нас есть возможность узнать, что же происходит в так называемой «грязной зоне». Это та часть больницы, где врачи в специальной амуниции работают с наиболее сложными больными. У нас есть кадры из минской городской инфекционной больницы. Как это работает?

Что происходит в «грязной зоне»? Показываем кадры из минской инфекционной больницы во время коронавируса-4

Дмитрий Чередниченко, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Да, это наша Минская городская инфекционная клиническая больница. Всего 200 с небольшим коек. Но именно она приняла на себя первых пациентов, первых тяжелых пациентов.

Что происходит в «грязной зоне»? Показываем кадры из минской инфекционной больницы во время коронавируса-7

Что происходит в «грязной зоне»? Показываем кадры из минской инфекционной больницы во время коронавируса-9

Что происходит в «грязной зоне»? Показываем кадры из минской инфекционной больницы во время коронавируса-11

Что происходит в «грязной зоне»? Показываем кадры из минской инфекционной больницы во время коронавируса-13

Мы видим и с респираторной поддержкой пациентов, которые получают кислород. Здесь боксовые изоляторы, куда входят доктора-специалисты, полностью с СИЗами.

Оставят дома, положат в больницу, отправят в санаторий? В Минздраве рассказали, как распределяют пациентов с коронавирусом

Вот это работающие увлажнители кислорода, которые подаются. Это пульсоксиметры, которые измеряют сатурацию крови, насыщение крови кислородом.

Что происходит в «грязной зоне»? Показываем кадры из минской инфекционной больницы во время коронавируса-16

Это реальный обход, который идет. Решение по тактике ведения пациентов принимается не только одним врачом. Оно принимается в сложных ситуациях консилиумом врачей. Очень важно получить несколько мнений и принять единственное правильное решение.

Что происходит в «грязной зоне»? Показываем кадры из минской инфекционной больницы во время коронавируса-19

Что происходит в «грязной зоне»? Показываем кадры из минской инфекционной больницы во время коронавируса-21

Что происходит в «грязной зоне»? Показываем кадры из минской инфекционной больницы во время коронавируса-23

Замечательный кадр: заведующий отделением Дедков. Это, действительно, личность в медицинском мире. По крайней мере, в столичном нашем небольшом. Это человек, который учит, делится своим опытом со всеми практически клиниками города. Это заведующий реанимационным отделением инфекционной больницы.

Что происходит в «грязной зоне»? Показываем кадры из минской инфекционной больницы во время коронавируса-26

Что происходит в «грязной зоне»? Показываем кадры из минской инфекционной больницы во время коронавируса-28

Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:
Я добавлю, что не только в клиниках города Минска. Александр Владимирович Дедков и Юрий Леонидович Горбич были в кадре. Они выехали в Витебск, помогали там выстраивать работу, когда там случился критический момент. Я уже не говорю про клиники города Минска. Даже посмотреть на карту Минской области, я даже не знаю, есть ли город, где не были бы эти специалисты для того, чтобы передавать свой накопленный опыт. Ведь нам приходится обучать специалистов других специальностей работать с этими пациентами.

«Мы решили немножко поменять тактику». Елена Богдан о том, как пациентов с пневмониями будут проверять на коронавирус

Что происходит в «грязной зоне»? Показываем кадры из минской инфекционной больницы во время коронавируса-31

Здесь важен не столько подход к этим пациентам – этому просто научить. Врачи достаточно обучаемые, у всех есть хорошая база по инфекционным болезням. У нас достаточно сильная кафедра во всех медуниверситетах.

Здесь самое главное – перестроить логистику, движение медицинского персонала в учреждении. Ведь на сегодняшний момент тот опыт, который мы получим, это опыт максимально эффективного использования медицинских работников. Нет лишних походов, нет лишних перемещений – ни пациента, ни медицинских работников.

# Коронавирус # общество # Игорь Позняк # Дмитрий Чередниченко # Елена Богдан # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Неожиданный плюс ситуации с коронавирусом: «Снизилось количество кишечных инфекций на 25%»
14 мая 2020 21:01

Неожиданный плюс ситуации с коронавирусом: «Снизилось количество кишечных инфекций на 25%»

Минздрав о коронавирусе в Беларуси: «Мы контролируем ситуацию»
14 мая 2020 20:01

Минздрав о коронавирусе в Беларуси: «Мы контролируем ситуацию»

«Мы решили немножко поменять тактику». Елена Богдан о том, как пациентов с пневмониями будут проверять на коронавирус
14 мая 2020 19:52

«Мы решили немножко поменять тактику». Елена Богдан о том, как пациентов с пневмониями будут проверять на коронавирус