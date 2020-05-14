Неожиданный плюс ситуации с коронавирусом: «Снизилось количество кишечных инфекций на 25%»

Новости Беларуси. Правда ли то, что поскольку дети стали гораздо чаще мыть руки, в Минске фиксируют меньше респираторных заболеваний, выясняли в эфире телепроекта «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе».

Оставят дома, положат в больницу, отправят в санаторий? В Минздраве рассказали, как распределяют пациентов с коронавирусом

Алина Рогова, главный врач УЗ «26-я городская поликлиника»:

Действительно. Обсуждали буквально вчера, что в настоящее время снизилось количество кишечных инфекций. Значительно – на 25% по сравнению с уровнем прошлого года. И это, в первую очередь, конечно, связано с тем, что стали мы аккуратней относиться к себе, к чистоте рук, к личной гигиене. Это то, что нужно обязательно делать, но вот сейчас мы пришли уже естественным путем к тому, что это нужно.