Прямой эфир

Неожиданный плюс ситуации с коронавирусом: «Снизилось количество кишечных инфекций на 25%»

14 мая 2020 21:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Правда ли то, что поскольку дети стали гораздо чаще мыть руки, в Минске фиксируют меньше респираторных заболеваний, выясняли в эфире телепроекта «Стоп COVID-19. #Проверено_на_себе»

Оставят дома, положат в больницу, отправят в санаторий? В Минздраве рассказали, как распределяют пациентов с коронавирусом

Алина Рогова, главный врач УЗ «26-я городская поликлиника»:
Действительно. Обсуждали буквально вчера, что в настоящее время снизилось количество кишечных инфекций. Значительно – на 25% по сравнению с уровнем прошлого года. И это, в первую очередь, конечно, связано с тем, что стали мы аккуратней относиться к себе, к чистоте рук, к личной гигиене. Это то, что нужно обязательно делать, но вот сейчас мы пришли уже естественным путем к тому, что это нужно.

Неожиданный плюс ситуации с коронавирусом: «Снизилось количество кишечных инфекций на 25%»-1

Неожиданный плюс ситуации с коронавирусом: «Снизилось количество кишечных инфекций на 25%»-3

Нелли Гиндюк, главный врач санитарный врач г. Минска, главный врач ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:
Могу добавить. Если сравнивать апрель текущего года и апрель предыдущего года, то заболеваемость ротавирусной инфекцией среди жителей города Минска уменьшилась в 6 раз.

# Коронавирус # общество # Алина Рогова # Нелли Гиндюк

Другие новости рубрики

Все новости
Минздрав о коронавирусе в Беларуси: «Мы контролируем ситуацию»
14 мая 2020 20:01

Минздрав о коронавирусе в Беларуси: «Мы контролируем ситуацию»

«Мы решили немножко поменять тактику». Елена Богдан о том, как пациентов с пневмониями будут проверять на коронавирус
14 мая 2020 19:52

«Мы решили немножко поменять тактику». Елена Богдан о том, как пациентов с пневмониями будут проверять на коронавирус

С новыми правилами безопасности. Когда в Минске начнут работать аттракционы?
14 мая 2020 19:48

С новыми правилами безопасности. Когда в Минске начнут работать аттракционы?